Ông Trump treo thưởng 1 triệu USD cho thông tin gian lận bầu cử

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc vận động ở bang South Carolina hôm 21/10. Ảnh: Reuters.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 26/10, Tổng thống Donald Trump cho biết khoản tiền sẽ được chi trả khi những người thực hiện hành vi gian lận bị bắt giữ và kết án. Thông báo được đưa ra trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ dự kiến diễn ra ngày 3/11.

Tuy nhiên, ông không nêu rõ nguồn kinh phí cũng như cơ chế chi trả khoản thưởng 1 triệu USD cho người cung cấp thông tin về gian lận bầu cử.

Người phát ngôn Nhà Trắng không cung cấp thêm thông tin và chỉ dẫn NBC News đến bài đăng của ông Trump.

Gia tăng kiểm soát trước bầu cử giữa nhiệm kỳ

Động thái mới nhất của ông Trump là một phần trong nỗ lực gia tăng ảnh hưởng của chính quyền đối với công tác bầu cử trước bầu cử giữa nhiệm kỳ. Chính quyền Mỹ đã dành nguồn lực để rà soát danh sách cử tri tại các bang nhằm tìm kiếm những trường hợp không phải công dân Mỹ đăng ký bỏ phiếu.

Ông Trump đã nhiều lần cáo buộc gian lận đã khiến ông thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

Mới đây, Bộ Tư pháp Mỹ đã kiện các quan chức bang California, yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến những cử tri bị nghi không phải công dân Mỹ. Cơ quan này cũng tìm cách yêu cầu tách riêng các phiếu bầu qua thư thuộc diện bị nghi vấn. Trong khi đó, các nghiên cứu cho thấy người không phải công dân Mỹ tham gia bầu cử là rất hiếm.

Tuần trước, Bộ Tư pháp Mỹ cũng kiện các quan chức bang Alaska liên quan đến việc xác nhận kết quả cuộc đua vào Thượng viện, trong bối cảnh Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Dan Sullivan có nguy cơ thất bại.

Các tòa án Mỹ đã ngăn chặn một số nỗ lực của ông Trump nhằm thay đổi quy định bầu cử, bao gồm những điều chỉnh liên quan đến bỏ phiếu qua thư và yêu cầu chứng minh quốc tịch khi đăng ký bỏ phiếu.

Trước đó, ông Trump công bố chương trình thưởng 25 triệu USD cho người tố giác hành vi gian lận trong chính phủ, đồng thời cho biết bản thân sẽ quyết định ai xứng đáng nhận thưởng.

Trong chiến dịch vận động cho đảng Cộng hòa trước bầu cử giữa nhiệm kỳ, ông cũng đưa ra những cam kết tài chính khác, trong đó có đề xuất trả 5.000 USD cho người dân Mỹ nếu đảng này tiếp tục kiểm soát Quốc hội. Tuy nhiên, ông chưa làm rõ nguồn tiền dành cho các khoản chi trả đó.

Hơn 30 triệu phiếu đã được bỏ sớm

Khi còn hơn một tuần nữa mới đến ngày bầu cử chính thức, hơn 30 triệu cử tri Mỹ đã hoàn tất việc bỏ phiếu sớm.

Theo dữ liệu do CNN, AP và Catalist tổng hợp từ 47 bang cùng Đặc khu Columbia, tiến độ bỏ phiếu sớm năm nay đang nhanh hơn so với kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022. Lượng phiếu thu về hiện tương đương 54% tổng số lượt bỏ phiếu sớm và chiếm gần 28% tổng số phiếu bầu của cả kỳ bầu cử năm 2022.

Hôm 26/10, Phó tổng thống JD Vance tiếp tục vận động tranh cử tại Kansas, đồng thời điều chỉnh thông điệp về giá xăng trong bối cảnh vấn đề chi phí nhiên liệu đang thu hút sự quan tâm của cử tri trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Phó tổng thống JD Vance phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử ở công ty HME, thành phố Topeka, bang Kansas, ngày 26/10. Ảnh: CNN.

Lần này, ông cho rằng giá nhiên liệu tăng cao có liên quan tình hình tại Trung Đông, sau khi phát ngôn trước đó của ông trở thành chủ đề được đảng Dân chủ sử dụng để phản hồi các chính sách của Tổng thống Donald Trump.

Tại một sự kiện ở Montana, Vance thừa nhận giá xăng cao khiến một bộ phận cử tri còn cân nhắc lựa chọn trước cuộc bầu cử. Ông cho rằng giá nhiên liệu thường tăng mạnh mỗi khi các nhà lãnh đạo tại một số quốc gia gây ra căng thẳng, phát biểu khiến chủ đề này tiếp tục được thảo luận trên mạng xã hội.

Trong khi đó, cựu Phó tổng thống Kamala Harris cho rằng cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ là cơ hội để những cử tri không hài lòng với tình hình đất nước biến cảm xúc thành hành động.

Phát biểu tại sự kiện ủng hộ ứng viên đảng Dân chủ tranh cử thống đốc Wisconsin David Crowley, bà nói nhiều người Mỹ đã trải qua cảm giác tức giận, thất vọng và bất lực trong thời gian qua, nhưng giờ là lúc họ lên tiếng và tạo ra thay đổi.

Kinh tế trở thành phép thử với ông Trump

Chi phí sinh hoạt, giá năng lượng và y tế là những mối quan tâm hàng đầu của cử tri Mỹ trước bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, đặt chính quyền Tổng thống Donald Trump trước áp lực duy trì niềm tin của công chúng.

Cuộc bầu cử sẽ quyết định toàn bộ 435 ghế Hạ viện và khoảng 1/3 số ghế Thượng viện, qua đó định hình tương quan quyền lực tại Quốc hội trong hai năm cuối nhiệm kỳ của ông Trump.

Theo khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew thực hiện từ ngày 28/9 đến 4/10, 84% cử tri đã đăng ký đánh giá kinh tế là vấn đề “rất quan trọng” khi lựa chọn ứng viên.

Ngày 26/10, giá xăng trung bình tại Mỹ khoảng 4,29 USD/gallon, tăng so với mức 3,06 USD/gallon năm 2025. Trong khi đó, lãi suất vay thế chấp mua nhà vượt 7% trong tháng 9, làm gia tăng áp lực tài chính đối với người dân.

Các ứng viên đảng Dân chủ cho rằng chính sách thuế quan của ông Trump và xung đột tại Iran góp phần đẩy giá cả lên cao. Ngược lại, đảng Cộng hòa nhấn mạnh lợi ích từ đạo luật cắt giảm thuế năm 2025.

Khảo sát của New York Times/Siena hồi tháng 9 cho thấy 51% cử tri tin tưởng đảng Dân chủ điều hành kinh tế tốt hơn, so với 45% dành cho đảng Cộng hòa.

Cựu Tổng thống Barack Obama đã thu hút sự chú ý khi tham gia vận động tranh cử tại Michigan và Ohio hôm 24/10. Ảnh: WSJ.

Hôm 24/10, cựu Tổng thống Barack Obama đã thu hút sự chú ý khi tham gia vận động tranh cử tại Michigan và Ohio.

Bên cạnh những thông điệp truyền cảm hứng quen thuộc, ông cũng sử dụng giọng điệu châm biếm nhằm vào chính quyền Tổng thống Donald Trump, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth.

Trong lĩnh vực an sinh, khoảng 6/10 cử tri lo ngại về chi phí chăm sóc sức khỏe. Chính sách nhập cư, tương lai của chương trình An sinh xã hội và tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) cũng thu hút sự chú ý.

Với nhiều vấn đề từ kinh tế, an sinh đến đối ngoại và công nghệ, kết quả bầu cử sẽ phản ánh những ưu tiên của cử tri Mỹ, đồng thời định hình khả năng triển khai chương trình nghị sự của chính quyền ông Trump trong hai năm cuối nhiệm kỳ.