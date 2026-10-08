Ông Trump trao giải khoa học danh giá nhất nước Mỹ cho Elon Musk

Tỷ phú Elon Musk và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Donald Trump sẽ trao Huân chương Khoa học Quốc gia, giải thưởng khoa học cao nhất của Mỹ, cho tỷ phú Elon Musk cùng một số lãnh đạo công nghệ tại lễ trao giải diễn ra ngày 8/10, Nhà Trắng cho biết.

Đồng sáng lập Google Sergey Brin, CEO Nvidia Jensen Huang và CEO AMD Lisa Su cũng sẽ nhận Huân chương Khoa học Quốc gia tại hội nghị thượng đỉnh mang chủ đề “Khoa học: Kỷ nguyên hoàng kim mới”, theo Reuters.

Trong khi đó, nhà sáng lập Dell Michael Dell và CEO Microsoft Satya Nadella sẽ được trao Huân chương Công nghệ và Đổi mới Quốc gia, giải thưởng cao nhất của Mỹ trong lĩnh vực công nghệ.

“Chính quyền Tổng thống Trump biết ơn những đóng góp của các nhà lãnh đạo xuất sắc trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Những người được vinh danh đang góp phần bảo đảm Mỹ tiếp tục dẫn đầu thế giới về đổi mới sáng tạo”, phát ngôn viên Nhà Trắng Liz Huston nói trong tuyên bố ngày 7/10.

Ông Musk, CEO SpaceX và Tesla, đã trở thành một trong những đồng minh thân cận của Tổng thống Trump. Quan hệ giữa hai người từng rạn nứt vào năm ngoái, sau những bất đồng liên quan vai trò của ông Musk tại Ban Hiệu suất Chính phủ (DOGE), cơ quan được thành lập để thúc đẩy cắt giảm chi tiêu liên bang.

Mối quan hệ giữa tỷ phú này với Nhà Trắng được nối lại trong năm nay. Musk và ông Huang cùng tham dự tiệc chiêu đãi cấp nhà nước do ông Trump tổ chức dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng trước.

Musk là nhà tài trợ lớn nhất cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của ông Trump.

Tuần trước, hai người cũng xuất hiện tại Nhà Trắng cùng nhiều lãnh đạo công nghệ khác để tham gia các cuộc thảo luận về trí tuệ nhân tạo. Tại đây, các doanh nghiệp công nghệ cam kết tăng cường cơ chế tự quản nhằm ứng phó với những nguy cơ tiềm ẩn từ AI.

Ông Trump nhiều lần bác bỏ cảnh báo cho rằng AI có thể gây tác động tiêu cực đối với nhân loại. Tổng thống Mỹ xem công nghệ này là một động lực quan trọng cho điều ông gọi là “Kỷ nguyên Hoàng kim” của nền kinh tế Mỹ trong nhiệm kỳ thứ hai.