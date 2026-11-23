CEO Nvidia Jensen Huang và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Nhà Trắng tiết lộ vai trò của ông Trump

“Tôi đã nói chuyện với họ và thuyết phục được họ. Chính tôi đã thu xếp thỏa thuận này”, ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với CNBC, ngay sau thông báo bất ngờ của Nvidia.

Theo ông Trump, hội đồng quản trị Nvidia đã đề nghị phía Mỹ đưa ra những bảo đảm liên quan đến nguy cơ an ninh quốc gia. “Chúng tôi đã cung cấp những bảo đảm dựa trên tất cả thông tin mình có, mà chúng tôi biết rất nhiều”, ông nói.

Sau khi hoàn tất các cuộc trao đổi với hội đồng quản trị, ông Trump gọi điện cho Jensen Huang. “Tôi chỉ yêu cầu ông ấy một điều: Hãy làm việc chăm chỉ”, Tổng thống Mỹ kể lại.

Ông Trump cũng công khai bảo vệ nhà sáng lập Nvidia, khẳng định Huang “không làm gì sai”. Theo ông, việc mất đi một nhà lãnh đạo như Huang còn tiềm ẩn rủi ro lớn hơn việc giữ ông ở lại.

“Tôi rất vui vì công ty và hội đồng quản trị đã có đủ can đảm để đưa ra quyết định đúng đắn”, ông Trump nói.

Khi được hỏi liệu đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ tuần trước có ảnh hưởng đến quyết định can thiệp hay không, ông Trump thừa nhận đây có thể là một yếu tố. Dù vậy, ông cho rằng tác động dài hạn đối với Nvidia mới là điều quan trọng hơn.

Ngoài ra, Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung xác nhận Tổng thống Donald Trump đã tham gia xuyên suốt quá trình tái bổ nhiệm Jensen Huang làm CEO Nvidia, đồng thời đánh giá cao quyết định của hội đồng quản trị tập đoàn.

“Chúng ta phải bảo vệ những bộ óc xuất chúng của mình”, ông Cheung nhấn mạnh.

Ông Trump: Jensen Huang đã trở lại đúng vị trí của mình

Trước đó, ông Trump hoan nghênh quyết định của hội đồng quản trị Nvidia, đồng thời khẳng định việc Jensen Huang trở lại điều hành tập đoàn không gây rủi ro an ninh quốc gia.

"Hội đồng quản trị Nvidia đã đưa ra quyết định đúng đắn và phù hợp khi đưa Jensen Huang trở lại vị trí CEO", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội hôm 23/11.

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh chính phủ nước này không có lý do để tin rằng việc ông Huang trở lại Nvidia gây ra bất kỳ nguy cơ nào đối với an ninh quốc gia.

"Ở góc độ cá nhân, tôi đã có dịp quen biết Jensen. Ông ấy là một người yêu nước vĩ đại và là báu vật quốc gia", ông Trump viết thêm.

Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung xác nhận Tổng thống Donald Trump đã tham gia vào quá trình đưa Jensen Huang trở lại vị trí CEO Nvidia, sau hơn một tuần ông rời ghế lãnh đạo tập đoàn. Ảnh: Reuters.

Ông Trump xem Jensen Huang là một đồng minh quan trọng trong giới kinh doanh và từng công khai ủng hộ việc đưa CEO này trở lại vị trí điều hành, bất chấp những thông tin về mối quan hệ ngoài hôn nhân giữa ông với Alice Huang, theo Reuters.

Trong bài đăng, Tổng thống Mỹ cho biết Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche đã xác nhận chính phủ liên bang không có bằng chứng cho thấy Jensen Huang có hành vi vi phạm pháp luật.

Ông Trump cũng đề nghị Nvidia tiếp tục tiến hành cuộc điều tra nội bộ toàn diện về việc tuân thủ các quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ, nhằm bảo đảm doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ pháp lý và trách nhiệm bảo vệ an ninh quốc gia.

Theo CNN, Tổng thống Trump dường như đã biết về khả năng ông Huang trở lại vị trí CEO Nvidia trước khi quyết định được công bố chính thức. Chỉ vài phút trước thông báo, ông Trump nói: "Ông ấy đã trở lại đúng vị trí của mình".

Khi được phóng viên Liz Landers của PBS News hỏi về thông tin New York Times đăng tải liên quan đến việc Mỹ theo dõi các mối liên hệ giữa Alice Huang với hoạt động tình báo, ông Trump từ chối bình luận.

"Tôi sẽ không đưa ra nhận xét về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến chuyện đó. Các bạn sẽ phải tự tìm hiểu. Ông ấy đã trở lại đúng vị trí của mình và chúng tôi thấy rằng xét trên phương diện đó, ông ấy hoàn toàn không làm gì sai", ông Trump nói.

Khi được hỏi liệu ông Huang đã trở lại hay chưa, Tổng thống Mỹ trả lời: "Đúng vậy, hy vọng ông ấy sẽ sớm trở lại". Về khả năng hội đồng quản trị Nvidia tái bổ nhiệm ông Huang, ông Trump nói: "Tôi hy vọng vậy. Ông ấy là một người rất tài năng".

Kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng, các tài khoản đầu tư của ông thường xuyên giao dịch cổ phiếu Nvidia.

Bản kê khai tài chính gần nhất, ghi nhận các giao dịch trong tháng 9, cho thấy ông Trump thực hiện 4 lần mua cổ phiếu Nvidia, với tổng giá trị mỗi giao dịch nằm trong khoảng 152.000-380.000 USD. Các tài khoản này cũng bán ra lượng cổ phiếu Nvidia trị giá tối đa 15.000 USD.

Theo phân tích gần đây của CNBC, dựa trên mức giá cổ phiếu 157 USD, tổng giá trị khoản đầu tư của ông Trump vào Nvidia ước tính nằm trong khoảng 12,5-58 triệu USD.