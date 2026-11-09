Ông Trump tính thay đổi nhân sự nội các sau thất bại bầu cử giữa kỳ

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có thể thực hiện một số thay đổi trong nội các sau khi đảng Cộng hòa thất bại tại cuộc bầu cử giữa kỳ.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhiều quan chức cấp cao đối mặt sức ép chính trị, trong khi một số nghị sĩ yêu cầu từ chức hoặc thúc đẩy luận tội.

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình 60 Minutes của CBS, ông Trump khẳng định hài lòng với đội ngũ hiện tại nhưng không loại trừ khả năng thay thế một số thành viên.

Khi được hỏi liệu ông có dự định sa thải ai sau thất bại bầu cử hay không, Tổng thống Mỹ trả lời có, song từ chối tiết lộ danh tính cụ thể.

Đáng chú ý, ông Trump khẳng định vị trí của Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth vẫn an toàn. Tổng thống Mỹ viện dẫn những thắng lợi quân sự trong nửa đầu nhiệm kỳ để bảo vệ người đứng đầu Lầu Năm Góc, đồng thời tuyên bố chiến dịch tại Venezuela đã mang lại hàng tỷ USD cho Mỹ.

Tuy nhiên, ông Hegseth đang chịu áp lực từ cả hai đảng. Hạ nghị sĩ Cộng hòa Thomas Massie hôm 5/11 tuyên bố sẽ thúc đẩy bỏ phiếu luận tội Bộ trưởng Quốc phòng, đồng thời yêu cầu ông từ chức.

Massie cho rằng động thái này là bước đi nhẹ hơn so với những gì phe Dân chủ có thể tiến hành khi kiểm soát lưỡng viện từ tháng 1/2027.

Ngày 6/11, ông Hegseth bác bỏ tối hậu thư, gọi nỗ lực luận tội là hành động giả tạo của một nghị sĩ bất mãn.

Những biến động nhân sự khác cũng đang diễn ra tại Nhà Trắng. Ông Trump thông báo bổ nhiệm cố vấn thân cận Stephen Miller làm Chánh văn phòng Nhà Trắng thay bà Susie Wiles.

Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp phụ trách dân quyền Harmeet Dhillon cũng tuyên bố từ chức ngay sau cuộc bầu cử, dù cho biết đã nộp đơn xin rời vị trí từ 3 tuần trước đó.

Trong năm qua, nội các của ông Trump đã chứng kiến một số sự thay đổi đáng chú ý, với các vị trí Bộ trưởng Tư pháp, Bộ trưởng An ninh Nội địa và Bộ trưởng Lao động lần lượt có người rời nhiệm sở. Dù vậy, phần lớn đội ngũ của Tổng thống vẫn được duy trì trong 2 năm đầu nhiệm kỳ.

Thất bại giữa kỳ đang tạo thêm sức ép đối với chính quyền Trump, khi các nghị sĩ đối lập có cơ hội gia tăng ảnh hưởng tại Quốc hội.

Việc điều chỉnh nhân sự nội các có thể trở thành một trong những phương án mà Tổng thống Mỹ sử dụng để củng cố bộ máy điều hành và ứng phó với những thách thức chính trị trong thời gian tới.