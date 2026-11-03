Ông Trump tính dùng quyền ân xá để bảo vệ Elon Musk

Tỷ phú Elon Musk và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc phỏng vấn trên podcast Pod Force One của New York Post ngày 2/11, ông Trump được hỏi về khả năng Musk bị điều tra hoặc tài sản bị tịch thu nếu đảng Dân chủ giành ưu thế tại Quốc hội.

“Đó mới chỉ là những lời đồn. Nhưng nếu chuyện đó xảy ra, chúng ta sẽ phải bảo vệ họ”, ông Trump trả lời.

Khi được hỏi liệu có cân nhắc ban hành lệnh ân xá trước cho tỷ phú Elon Musk và những người có nguy cơ trở thành mục tiêu điều tra hay không, Tổng thống Mỹ khẳng định ông sẽ thực hiện nếu thấy cần thiết và không ngần ngại đưa ra quyết định này.

Phát biểu của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh đảng Dân chủ có khả năng giành lại quyền kiểm soát Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11. Nếu giành đa số, đảng này sẽ có thêm quyền chủ động trong việc điều tra các hoạt động của chính quyền Trump.

Một trong những vấn đề có thể được chú ý là vai trò của Elon Musk tại Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE), cơ quan từng thúc đẩy các chương trình cắt giảm chi tiêu và thu hẹp bộ máy liên bang. Những hợp đồng giữa các công ty của tỷ phú này với chính phủ Mỹ cũng có thể nằm trong diện bị giám sát.

Ngoài Musk, ông Trump còn đề cập khả năng ân xá cho các cộng sự và đồng minh nếu họ trở thành mục tiêu điều tra, theo Bloomberg. Tổng thống Mỹ nhắc lại việc người tiền nhiệm Joe Biden từng ban hành các lệnh ân xá trước khi rời nhiệm sở, nhằm bảo vệ một số người trước nguy cơ bị truy tố.

Elon Musk là một trong những đồng minh nổi bật của ông Trump và đã chi hàng trăm triệu USD hỗ trợ các ứng viên đảng Cộng hòa trong chu kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay, theo các thông tin được truyền thông Mỹ dẫn lại.

Tuy nhiên, quyền ân xá của tổng thống Mỹ có những giới hạn nhất định. Theo New York Post, lệnh ân xá của tổng thống chỉ áp dụng đối với các tội danh liên bang, không ngăn chặn được việc truy tố ở cấp bang, các vụ kiện dân sự hoặc thủ tục luận tội.

Ông Trump cũng nhắc lại việc mình từng ân xá cho khoảng 1.500 người bị truy tố liên quan đến vụ bạo loạn tại Điện Capitol ngày 6/1/2021.