Ông Trump tính dừng hạ sát lãnh đạo Iran để xác định đối tác đàm phán

Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ cần tạm dừng việc hạ sát các lãnh đạo Iran để xác định Washington đang đàm phán với ai.

Phát biểu được ông đưa ra tại cuộc vận động ở bang Georgia ngày 24/10, khi nhắc đến những tổn thất mà các cuộc tấn công của Mỹ gây ra đối với bộ máy lãnh đạo Iran.

"Họ không còn máy bay, tàu chiến hay bất cứ thứ gì, cũng chẳng còn lãnh đạo. Lớp lãnh đạo thứ nhất đã bị loại bỏ, lớp lãnh đạo thứ hai cũng vậy", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ sau đó giải thích: "Tôi phải ngừng việc đó, bởi tôi cần xác định xem rốt cuộc chúng ta đang đàm phán với ai".

Ngày 28/2, Mỹ và Israel tiến hành không kích, khiến Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng và con trai ông, Mojtaba Khamenei, bị thương.

Trong những tuần tiếp theo, các cuộc tấn công tiếp tục nhằm vào nhiều nhân vật quân sự và chính trị cấp cao của Tehran.

Iran khẳng định bộ máy chính quyền vẫn hoạt động bất chấp những tổn thất. Ông Mojtaba Khamenei sau đó được bầu làm Lãnh tụ Tối cao, tiếp tục đưa ra các chỉ đạo dù chưa xuất hiện công khai.

Truyền thông nhà nước Iran ngày 24/10 cho biết ông Mojtaba Khamenei lần đầu gặp Chủ tịch Cơ quan Tư pháp Gholamhossein Mohseni Ejei kể từ khi nhậm chức.

Hai bên thảo luận về chống tham nhũng, đẩy nhanh thủ tục tư pháp và cải cách hệ thống tư pháp.

Diễn biến này cho thấy hoạt động chính thức của lãnh đạo tối cao Iran đang được đẩy mạnh, trong bối cảnh xuất hiện những bất đồng giữa phe chủ trương đối thoại và phe bảo thủ muốn tiếp tục đối đầu với Mỹ.

Bế tắc ngoại giao khiến nguy cơ xung đột leo thang vẫn hiện hữu. Ngày 24/10, ông Trump tuyên bố Mỹ có thể tấn công Iran "ngay ngày mai" hoặc đạt được "một thỏa thuận to đẹp".

Tờ Wall Street Journal đưa tin các phi đội trên tàu sân bay USS George Washington đang chuẩn bị cho tình huống căng thẳng gia tăng.

Ông Trump đồng thời bảo vệ quyết định rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2018, cho rằng thỏa thuận được ký dưới thời Tổng thống Barack Obama năm 2015 có thể mở đường để Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Ông nhấn mạnh Iran không bao giờ được phép sở hữu loại vũ khí này.

Ngày 25/10, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố Tehran sẽ không thay đổi lập trường ngay cả khi Mỹ nối lại các cuộc tấn công. Ông cảnh báo kết quả sẽ không khác những lần đối đầu trước.