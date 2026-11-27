“Tôi cho rằng ông Putin muốn chứng kiến cuộc xung đột Nga - Ukraine kết thúc. Tôi tin vào điều đó. Tất nhiên, cần có sự đồng thuận từ cả hai phía, nhưng tôi tin rằng ông ấy muốn chấm dứt cuộc xung đột. Tôi nghĩ phía bên kia (Ukraine) cũng muốn điều đó. Tôi có thể khẳng định rằng NATO cũng muốn cuộc xung đột kết thúc,” Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ với báo giới tại Dinh thự Mar-a-Lago, bang Florida, ngày 26/11 giờ địa phương.

Trước đó, cùng ngày 26/11 giờ địa phương, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump đã đề nghị Nga ngừng các hành động quân sự mang tính gây hấn nhằm vào các vùng lãnh thổ châu Âu.

“Trong các cuộc trao đổi tại Trung Quốc với Tổng thống Nga Vladimir Putin, tôi đã dành nhiều thời gian để nói về mong muốn ông Putin chấm dứt mọi hành động quân sự mang tính gây hấn nhằm vào các vùng lãnh thổ trên khắp châu Âu, với hy vọng Nga và Ukraine có thể đạt được một thỏa thuận, và đạt được thỏa thuận đó một cách nhanh chóng,” nhà lãnh đạo Mỹ viết.

“Tôi thực sự tin rằng khả năng này là rất lớn và việc đạt được thỏa thuận sẽ là một thành quả đáng tự hào đối với tất cả mọi người!” ông Trump cho biết.

Chia sẻ với báo giới tại Dinh thự Mar-a-Lago, Tổng thống Mỹ tái khẳng định niềm tin rằng người đồng cấp Nga Vladimir Putin muốn đạt được một thỏa thuận.

“Các bạn biết đấy, trở ngại lớn nhất đối với việc đạt được một thỏa thuận giải quyết xung đột là việc ông Zelensky và ông Putin thực sự ghét nhau. Trong khi đó, tôi có mối quan hệ tốt với ông Putin. Tôi đã biết ông ấy từ rất lâu. Chúng tôi đã có một cuộc trao đổi rất tốt đẹp. Chúng tôi muốn đạt được một thỏa thuận,” ông Donald Trump nói.

Ông Trump và ông Putin trước cuộc hội đàm tại Thâm Quyến, Trung Quốc, bên lề Hội nghị Cấp cao APEC 2026. Ảnh: Nhà Trắng

Về lời mời Tổng thống Vladimir Putin tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Mỹ vào tháng 12 tới, ông Donald Trump cho rằng “một số người có thể không thích điều đó” nhưng “ông Putin hoàn toàn có thể đến”.

“Thành thật mà nói, tất cả những gì chúng tôi làm là thảo luận về Nga. Tôi đã đặt câu hỏi rằng tại sao ông ấy lại không có mặt ở đây. Các bạn biết đấy, khi ông Putin còn là thành viên của G8, Tổng thống Barack Obama đã muốn loại ông ấy khỏi nhóm. Nếu Nga vẫn là thành viên của G8, có lẽ cuộc xung đột hiện nay đã không xảy ra,” Tổng thống Mỹ nói.

Theo người đứng đầu Nhà Trắng, Canada không muốn ông Putin tham gia, một vài quốc gia khác “cũng đã bỏ phiếu theo hướng đó”.

“Tôi sẽ không bỏ phiếu như vậy. Nếu quyền quyết định thuộc về tôi, tôi muốn Nga có mặt trong nhóm. Tôi cho rằng đây từng là một nhóm có sức mạnh lớn hơn nhiều khi có sự tham gia của Nga,” ông Donald Trump nhận định.

Điện Kremlin chưa đưa ra phản hồi về những tuyên bố trên của ông Donald Trump.

Trước đó, chia sẻ với báo giới hôm 24/9, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moscow sẽ xem xét lời mời Tổng thống Vladimir Putin tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Mỹ.

“Chúng tôi đánh giá cao lời mời. Lời mời chắc chắn sẽ được xem xét và vào thời điểm thích hợp, chúng tôi sẽ trao đổi với các đối tác Mỹ thông qua những kênh liên quan về khả năng chấp nhận lời mời này,” TASS dẫn chia sẻ của ông Peskov.

Sau khi Nam Phi kết thúc nhiệm kỳ Chủ tịch G20 năm 2025, Mỹ đang đảm nhiệm vai trò này trong năm 2026. Theo tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Hội nghị Thượng đỉnh G20 năm nay sẽ được tổ chức từ ngày 14 đến 15/12 tại khu nghỉ dưỡng Trump National Doral, gần thành phố Miami, bang Florida. Đây là khu nghỉ dưỡng thuộc Trump Organization, có khách sạn 5 sao, nhà hàng, spa và khoảng 9.300 m² không gian tổ chức sự kiện, trong đó nổi bật là đại sảnh “Donald J. Trump Grand Ballroom”.