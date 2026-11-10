Ông Trump tin CEO Nvidia không biết người tình bị nghi là điệp viên Trung Quốc

Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump cho biết đã trực tiếp trao đổi với CEO Nvidia Jensen Huang về những thông tin liên quan đến mối quan hệ giữa ông và nữ doanh nhân Alice Huang, người bị quan chức tình báo Mỹ nghi cung cấp thông tin cho Bắc Kinh.

CEO Nvidia Jensen Huang (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP

Theo Reuters, ông Trump đã hỏi ông Jensen Huang liệu có biết người phụ nữ này bị nghi là điệp viên Trung Quốc hay không. CEO Nvidia khẳng định không biết và Tổng thống Mỹ nói tin lời giải thích đó.

FBI đang xem xét những vấn đề liên quan, nhưng chưa công bố kết luận về các cáo buộc tình báo.

Trước đó, truyền thông Mỹ đưa tin giới chức nước này nghi bà Alice Huang có quan hệ với cơ quan tình báo Trung Quốc và từng tìm cách tiếp cận thông tin về Nvidia.

Ngày 8-11, Hội đồng Quản trị Nvidia thông báo mở cuộc điều tra độc lập sau những thông tin cho rằng CEO Jensen Huang có thể là mục tiêu của hoạt động tình báo nước ngoài.

Nvidia cho biết chưa có căn cứ để tin rằng bí mật doanh nghiệp hoặc an ninh quốc gia Mỹ bị xâm phạm, nhưng quá trình rà soát sẽ xem xét toàn bộ thông tin liên quan.

Jensen Huang cam kết hợp tác đầy đủ và tiếp tục giữ chức CEO trong thời gian điều tra.

Ông Huang cũng thừa nhận đã không chung thủy với vợ, gửi lời xin lỗi gia đình và nhân viên, đồng thời khẳng định vẫn cam kết điều hành Nvidia và bảo vệ lợi ích của công ty.

Bà Alice Huang được xác định là cựu lãnh đạo doanh nghiệp Megaspeed International tại Singapore, đơn vị từng mua lượng lớn chip Nvidia.

Công ty này trước đó bị chú ý vì nghi vấn giúp các doanh nghiệp Trung Quốc tiếp cận chip AI tiên tiến bất chấp hạn chế xuất khẩu của Mỹ.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc liên quan hoạt động tình báo, cho rằng những thông tin này không có căn cứ.

Một số nghị sĩ Mỹ yêu cầu Jensen Huang giải trình trước Quốc hội về nguy cơ an ninh quốc gia.

Ngày 9-11, Nvidia và CEO bị kiện tập thể với cáo buộc không công khai đầy đủ thông tin liên quan.