Ông Trump tìm cú hích mới cho ngành dầu khí Mỹ

Tổng thống Donald Trump phát biểu trong một cuộc mít tinh tranh cử ở Corpus Christi, Texas. (Ảnh: AP)

Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA), việc nới lỏng các quy định này ước tính sẽ tiết kiệm cho ngành năng lượng khoảng 45 tỷ USD và giúp giảm hóa đơn tiền điện, khí đốt của người tiêu dùng.

Động thái cắt giảm quy định này bao gồm một số thay đổi cốt lõi. Xóa bỏ Chương trình Siêu phát thải (Super Emitter Program): Triệt tiêu cơ chế cho phép các bên thứ ba được EPA chứng nhận sử dụng công nghệ vệ tinh để phát hiện và báo cáo các vụ rò rỉ methane nghiêm trọng (vượt quá 100 kg/giờ) từ các cơ sở năng lượng. Nới lỏng tiêu chuẩn đối với các giếng dầu nhỏ (Marginal Wells): Giảm bớt tần suất kiểm tra và yêu cầu sửa chữa đối với các giếng dầu có sản lượng thấp (dưới 15 thùng tương đương dầu mỗi ngày), dù các nhà khoa học cho thấy nhóm giếng này chiếm tới một nửa lượng khí thải methane của toàn ngành. Cho phép đốt bỏ khí đồng hành (Flaring): Cho phép các công ty tăng cường đốt bỏ lượng khí tự nhiên thoát ra trong quá trình khai thác dầu thay vì phải thu hồi, nếu quá trình đốt đạt hiệu suất cao.

Quyết định này vấp phải phản ứng trái chiều rõ rệt giữa các bên. Ủng hộ từ EPA và Các nhà sản xuất nhỏ: Người đứng đầu EPA, ông Lee Zeldin, tuyên bố quy định cũ gây tốn kém hàng chục tỷ USD và kìm hãm tiềm năng năng lượng của Mỹ. Các nhà khai thác độc lập hoan nghênh việc loại bỏ gánh nặng chi phí tuân thủ.

Trong khi đó, đại diện tổ chức phi lợi nhuận Ceres nhận định việc làm yếu quy định chỉ giúp các doanh nghiệp bỏ túi thêm lợi nhuận từ việc giảm chi phí quản lý chứ khó hạ giá năng lượng. Toby Rice, Giám đốc điều hành EQT (một trong những nhà sản xuất khí tự nhiên lớn nhất Mỹ), lưu ý rằng ngành dầu khí cần những quy định thông minh và việc đóng cửa hay quản lý sai các giếng dầu nhỏ có thể làm sụt giảm nguồn cung, gián tiếp thúc đẩy việc sử dụng than đá và làm đảo ngược các mục tiêu khí hậu.

Quỹ Phòng vệ Môi trường (EDF) cũng cảnh báo việc hủy bỏ quy định sẽ tạo ra nhiều ô nhiễm methane hơn, gây rủi ro lớn cho sức khỏe cộng đồng. Trong khi đó, các bang như Colorado và New Mexico tuyên bố sẽ tiếp tục duy trì và siết chặt các tiêu chuẩn kiểm soát khí thải methane riêng tại địa phương.

EPA đã lên lịch mở một phiên điều trần công khai trực tuyến vào ngày 16/11/2026 và tiếp nhận ý kiến đóng góp từ công chúng đối với dự thảo sửa đổi này cho đến hết ngày 16/12/2026.

Nh.Thạch