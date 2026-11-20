Hôm 19/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định việc đạt được thỏa thuận chung nhằm hạn chế vũ khí hạt nhân sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên, ông vẫn sẽ tiếp tục thúc đẩy mục tiêu này.

“Tôi thích ý tưởng đó, nhưng xét trên phương diện đàm phán thuần túy, đây là một việc rất khó thực hiện đối với tôi với tư cách tổng thống”, ông Trump nói với Reuters qua điện thoại khi đang trên đường trở về Washington sau hội nghị thượng đỉnh ba bên tại Trung Quốc.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Một trong những ưu tiên hàng đầu của ông Trump trong chuyến đi là khởi động cuộc đàm phán ba bên về kiểm soát vũ khí hạt nhân. Đây là vấn đề Trung Quốc còn dè dặt, trong bối cảnh nước này đang đẩy mạnh mở rộng kho vũ khí hạt nhân nhằm thu hẹp khoảng cách với Mỹ và Nga.

Theo ước tính của tạp chí Bulletin of the Atomic Scientists (BAS) thuộc Đại học Chicago tại Mỹ, Trung Quốc sở hữu khoảng 410 đầu đạn hạt nhân vào năm 2023, trong khi Mỹ có khoảng 3.708 đầu đạn. Ước tính cập nhật sau đó của Bulletin cũng cho thấy Nga, quốc gia sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, có khoảng 5.420 đầu đạn tính đến tháng 3/2026.

Trung Quốc đang nhanh chóng gia tăng năng lực hạt nhân với dự báo của Lầu Năm Góc khi cho rằng nước này có thể sở hữu hơn 1.000 đầu đạn hạt nhân đang hoạt động vào năm 2030.

Cùng thời điểm, ông Trump tiết lộ nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đồng tình với quan điểm hạn chế vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, ông thừa nhận việc thuyết phục những quốc gia sở hữu kho vũ khí lớn cắt giảm đáng kể là điều không dễ dàng.

“Rất khó để một người nói rằng: ‘Chúng ta có 4.000 vũ khí hạt nhân, giờ sẽ từ bỏ một nửa’. Điều đó thực sự khó thực hiện”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ cũng khẳng định sẽ tiếp tục đưa vấn đề này ra thảo luận, bởi đây là điều cần thiết, dù ông thừa nhận việc chấp nhận cắt giảm vũ khí hạt nhân là một thách thức lớn về mặt tâm lý.

Trong tuyên bố chung sau cuộc hội đàm, nhiều nhà lãnh đạo tái khẳng định “cuộc chiến hạt nhân không thể thắng và không bao giờ được phép xảy ra”, đồng thời cam kết “tiến hành đối thoại nhằm giảm thiểu rủi ro hạt nhân và ngăn chặn sự phổ biến vũ khí hạt nhân”.

(Nguồn: Reuters)