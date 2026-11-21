Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp báo sau khi trở về từ châu Á, tại Phòng họp báo James S. Brady ở Nhà Trắng, Washington, DC (Mỹ) ngày 20/11. Ảnh: Reuters.

Vừa kết thúc chuyến công du kéo dài 4 ngày tới Philippines và Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/11 (giờ địa phương) đã tổ chức cuộc họp báo được chờ đợi tại Nhà Trắng. Sự kiện ban đầu được giới thiệu là dịp để ông trình bày với công chúng Mỹ những thành quả đạt được trong chuyến công du châu Á, theo Reuters.

Bên cạnh bục phát biểu của tổng thống là tấm áp phích liệt kê một loạt thỏa thuận và cam kết chung mà ông đạt được với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong đó có tuyên bố tái khẳng định rằng chiến tranh hạt nhân không thể mang lại chiến thắng cho bất kỳ bên nào và tuyệt đối không được phép xảy ra.

Một tấm áp phích khác giới thiệu các thỏa thuận mà Nhà Trắng cho biết đã được ký kết trong chuyến đi.

Tham dự cuộc họp báo cùng ông Trump còn có Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tại cuộc họp báo, bên cạnh là 2 tấm áp phích về những kết quả chuyến công du châu Á. Ảnh: Reuters.

AI và các thỏa thuận thương mại

Đề cập đến các cuộc thảo luận tại Hội nghị cấp cao ASEAN ở Manila, ông Trump cho biết hai bên đã có những trao đổi "cực kỳ tốt đẹp" về tăng cường quan hệ đối tác kinh tế. Theo tổng thống Mỹ, các thỏa thuận thương mại trị giá hơn 17 tỷ USD đã được đạt được, mang lại lợi ích cho hàng nghìn người lao động Mỹ.

Một trong những thỏa thuận đáng chú ý là Philippine Airlines đặt mua 20 máy bay Boeing 787 Dreamliner mới, sử dụng động cơ do General Electric sản xuất. Ngoài ra, Philippines và Malaysia cũng nhất trí sử dụng công nghệ và dịch vụ của Mỹ để phát triển hạ tầng điện toán đám mây.

Ông Trump cho biết Mỹ cùng ba đối tác trong nhóm Bộ tứ (Quad), gồm Ấn Độ, Nhật Bản và Australia, đã khởi động một chương trình tăng tốc phát triển siêu trí tuệ (SI). Đây là thuật ngữ ông sử dụng để đề cập đến trí tuệ nhân tạo (AI), với mục tiêu thúc đẩy hợp tác phát triển công nghệ này phục vụ lợi ích chung.

Các nước Quad cũng nhất trí thiết lập một khuôn khổ hợp tác mới trong lĩnh vực an ninh và giám sát hàng hải.

Tấm biển ghi các thỏa thuận đã đạt được trong chuyến công du châu Á của ông Trump. Ảnh: Reuters.

Về quan hệ thương mại với hai nước láng giềng Mexico và Canada, ông Trump nói Washington đang "tiến gần đến một thỏa thuận" với Mexico. Tuy nhiên, ông lại dành những lời chỉ trích gay gắt cho các quan chức Canada trong bối cảnh đàm phán thương mại song phương.

Dù đánh giá cuộc gặp với Thủ tướng Canada Mark Carney là tích cực, ông Trump cáo buộc Canada đã tận dụng lợi thế trong quan hệ với Mỹ suốt nhiều năm qua, đồng thời tuyên bố đã đến lúc chấm dứt tình trạng này.

Lên tiếng về các sự cố gián đoạn dịch vụ

Cuộc họp báo cũng đề cập đến hàng loạt sự cố gián đoạn dịch vụ xảy ra tại Mỹ trong tuần qua, ảnh hưởng đến sân bay, ngân hàng và nhiều lĩnh vực khác.

Ông Trump cho rằng đây là những sự việc riêng lẻ, không liên quan đến nhau. Theo tổng thống Mỹ, hàng nghìn doanh nghiệp đang tiến hành nâng cấp hệ thống công nghệ và những trục trặc ngoài ý muốn có thể phát sinh trong quá trình này.

Tổng thống Mỹ trả lời các câu hỏi của phóng viên tại cuộc họp báo. Ảnh: Reuters.

Riêng việc phải tạm dừng các chuyến bay trên toàn quốc vào tuần trước, ông Trump cho rằng nguyên nhân nằm ở hệ thống công nghệ quá lỗi thời, cần được thay thế. Ông kêu gọi Quốc hội xem xét đề xuất của Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy về khoản ngân sách 50 tỷ USD để hiện đại hóa hạ tầng, hướng tới xây dựng hệ thống hàng không tốt nhất thế giới.

Trong bối cảnh các sự cố công nghệ liên tiếp ảnh hưởng đến cả cơ quan chính phủ lẫn doanh nghiệp tư nhân, ông Trump cũng xác nhận đã cách chức Giám đốc an ninh mạng quốc gia Sean Cairncross. Tổng thống Mỹ giải thích quyết định này xuất phát từ đánh giá rằng ông Cairncross "không đủ năng lực".

Vẫn đặt niềm tin vào Jensen Huang

Một nhân vật khác được ông Trump nhắc đến tại cuộc họp báo là Jensen Huang, cựu giám đốc điều hành (CEO) Nvidia, người vừa rời vị trí hồi đầu tháng sau khi thừa nhận có quan hệ ngoài hôn nhân. Ông Trump dành lời khen cho vị lãnh đạo doanh nghiệp này, đồng thời cho rằng Huang nên được mời trở lại điều hành Nvidia.

Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố sẽ không cho phép các công ty Mỹ xây dựng thêm trung tâm dữ liệu ở nước ngoài, đồng thời cảnh báo những doanh nghiệp vi phạm có thể phải chịu mức thuế "cực lớn". Ông cho biết Mỹ hiện đã có nhiều trung tâm dữ liệu và không cần thiết phải tiếp tục mở rộng các cơ sở tương tự tại những quốc gia khác, theo Washington Post.

Tuyên bố chung của Mỹ-Nga-Trung Quốc được phát cho phóng viên tại cuộc họp báo. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh đó, ông Trump khẳng định vẫn đặt niềm tin vào Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, một người bạn thân của ông, bất chấp những thông tin cho rằng vị bộ trưởng này đã trì hoãn việc áp dụng các biện pháp hạn chế xuất khẩu chip AI tiên tiến của Nvidia.

Trước khi cuộc họp báo bắt đầu, Nhà Trắng đã phát cho phóng viên văn bản nêu rõ cam kết chung của ba nhà lãnh đạo Mỹ, Nga và Trung Quốc. Theo đó, các bên "khẳng định lại rằng một cuộc chiến tranh hạt nhân không thể giành chiến thắng và tuyệt đối không được phép xảy ra", đồng thời sẽ tiến hành đối thoại nhằm giảm thiểu những rủi ro hạt nhân.