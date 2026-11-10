Ông Trump tiết lộ cuộc gọi với CEO Nvidia, xác nhận FBI đang điều tra

Tổng thống Trump khen CEO Nvidia là “người rất đáng kính”

Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 9/11, ông Trump cho biết đã điện đàm với ông Huang vào đầu ngày để hỏi thăm tình hình. Tổng thống Mỹ mô tả CEO Nvidia là “người rất đáng kính”.

“Tôi biết FBI đang điều tra vụ việc này, về một vấn đề khác, và tôi nghĩ ông ấy sẽ ổn thôi”, ông Trump nói. “Tôi biết Jensen rất rõ. Tôi nghĩ ông ấy là người rất chính trực. Ông ấy đã xây dựng một công ty tuyệt vời của Mỹ và là người rất đáng kính”.

Người phát ngôn FBI chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về yêu cầu bình luận.

Đây là ngày thứ hai liên tiếp ông Trump lên tiếng bảo vệ CEO Nvidia sau khi ông Huang thừa nhận có quan hệ ngoài hôn nhân, dù đã chung sống với vợ suốt 4 thập kỷ. Tiết lộ này đẩy nhà sản xuất chip đang giữ vai trò trung tâm trong làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) vào một cuộc khủng hoảng chưa từng có.

Tổng thống Donald Trump trong một cuộc họp báo đột xuất tại phòng họp báo của Nhà Trắng hôm thứ Hai. Ảnh: Bloomberg.

Vài ngày trước khi ông Huang công khai sự việc hôm 8/11, nhiều thông tin cho biết CEO Nvidia có quan hệ thân thiết với một phụ nữ tên Alice Huang, lãnh đạo doanh nghiệp Megaspeed International có trụ sở tại Singapore. Người này bị giới chức Mỹ nghi ngờ hoạt động tình báo, tuy nhiên phía Trung Quốc đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc.

Sau những tiết lộ của ông Huang, hội đồng quản trị Nvidia cho biết sẽ điều tra khả năng CEO của công ty trở thành mục tiêu của một chiến dịch tình báo nước ngoài. Tuy nhiên, Nvidia khẳng định chưa có cơ sở để tin rằng an ninh quốc gia hoặc các bí mật kinh doanh của tập đoàn bị xâm phạm.

Thông tin về vụ việc khiến cổ phiếu Nvidia giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 9/11, đồng thời làm dấy lên lo ngại về những tác động lan rộng đối với ngành AI.

Các nhà đầu tư đang đánh giá những rủi ro tiềm tàng đối với lĩnh vực này, trong bối cảnh làn sóng phản đối chính trị đối với việc xây dựng trung tâm dữ liệu ngày càng gia tăng.

Ông Trump cho biết Jensen Huang nói với ông rằng bản thân không biết Alice Huang bị nghi là tình báo "và tôi thực sự tin ông ấy”.

Khi được hỏi về thời điểm biết đến những cáo buộc liên quan đời tư của CEO Nvidia, ông Trump nói không chắc chắn. “Tôi chắc chắn sẽ kiểm tra với những người làm công tác tình báo. Có thể chuyện đó đã được đề cập. Chắc chắn, nó không ảnh hưởng nhiều đến tôi”, ông nói.

Alice Huang là ai?

Vấn đề không chỉ nằm ở đời tư của vị CEO, mà còn liên quan Alice Huang, một lãnh đạo tại Megaspeed, người bị nghi ngờ là gián điệp.

Khoảnh khắc CEO Nvidia Jensen Huang hôn má Alice Huang Đoạn video ghi lại khoảnh khắc Jensen Huang và Alice Huang hôn nhẹ lên má nhau sau bữa tối cùng các lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ tại Đài Loan (Trung Quốc) hồi tháng 5/2025. Sau đó, hai người cùng lên một chiếc xe và rời đi.

Theo Wall Street Journal, Alice Huang từng làm việc trong lĩnh vực báo chí trước khi chuyển sang tài chính. Sau đó, bà gặp CEO Nvidia Jensen Huang khi giữ vị trí lãnh đạo tại Megaspeed.

Được tách ra từ một công ty trò chơi điện tử vào năm 2023 và có trụ sở tại Singapore, Megaspeed tự giới thiệu là nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây sử dụng phần cứng Nvidia tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Theo một bức thư đăng trên website vào tháng 11/2023, công ty đã trở thành thành viên của chương trình đối tác của Nvidia và có cơ hội tiếp cận ưu tiên với các dòng chip mới.

Jensen Huang đi cùng Alice Huang tại một nhà hàng ở Đài Bắc năm 2025. Ảnh: Sunday Times.

Website Megaspeed cho hay công ty vận hành một số trung tâm dữ liệu tại Đông Nam Á và cung cấp các dòng chip AI tiên tiến của Nvidia, trong đó có hai mẫu phổ biến là H100 và B200. Tổng giá trị các sản phẩm Nvidia mà công ty này nhập khẩu đã vượt mốc 4,6 tỷ USD.

Theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại Singapore, Alice Huang giữ chức giám đốc Megaspeed từ tháng 3 đến tháng 11/2023. Sau đó, bà tiếp tục đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo tại công ty, theo một nhân viên và một đối tác kinh doanh.

Đầu năm 2024, Alice đại diện Megaspeed tham dự một sự kiện thường niên của Nvidia tại California và gặp Jensen Huang, theo những người am hiểu sự việc. Tháng 8/2025, bà tự giới thiệu mình là CEO của Megaspeed với một đối tác kinh doanh.

Theo các nguồn tin được New York Times dẫn lại, Alice có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt, thường xuyên tham dự các hội nghị chuyên ngành và những bữa tiệc riêng dành cho lãnh đạo doanh nghiệp. Qua đó, bà xây dựng quan hệ với nhiều nhân vật trong ngành công nghiệp bán dẫn.

Hai người tiếp tục gặp nhau tại triển lãm Computex Taipei vào tháng 6/2024. Theo một bức ảnh do NetThunder, đối tác kinh doanh của Nvidia, đăng trên LinkedIn, Alice và Jensen cùng tham dự bữa tiệc có sự góp mặt của các lãnh đạo cấp cao từ Gigabyte Technology, doanh nghiệp chuyên phát triển và kinh doanh máy chủ sử dụng chip Nvidia.

Ảnh một bài viết trên LinkedIn cho thấy Alice Huang và Jensen Huang tại sự kiện Computex Taiwan năm 2024. Ảnh: NetThunder/LinkedIn.

Tháng 5/2025, trong chuyến thăm Đài Loan (Trung Quốc), Alice được nhìn thấy tham gia bữa tối cùng Jensen và một nhóm lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ tại nhà hàng địa phương. Video và hình ảnh ghi lại cảnh hai người hôn nhẹ lên má nhau, sau đó cùng lên một chiếc xe rồi rời đi.

Alice Huang hiện chưa lên tiếng về những thông tin liên quan mối quan hệ với CEO Nvidia. Ngoài những hình ảnh ghi lại sự xuất hiện của bà tại các sự kiện, nhà hàng và quán bar, thông tin công khai về tuổi tác, xuất thân và đời tư của Alice vẫn còn hạn chế.