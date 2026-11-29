Trong ba tuần đầy biến động, Jensen Huang đã từ chức CEO Nvidia sau khi lộ chuyện tình cảm với một phụ nữ bị tình nghi là gián điệp Trung Quốc và ít nhất một nhân viên của công ty. Thời điểm đó, chủ tịch hội đồng quản trị cho biết không có ý định bổ nhiệm lại ông, và Huang rơi vào cảnh thất nghiệp trong 11 ngày trước khi Nhà Trắng can thiệp.

Tổng thống Donald Trump thừa nhận đã thuyết phục hội đồng quản trị Nvidia bổ nhiệm lại Jensen Huang làm CEO. Ảnh: Fortune

Theo Wall Street Journal, Tổng thống Donald Trump, Phó Tổng thống JD Vance và các quan chức cấp cao khác đã vận động cho Huang trong cuối tuần qua. Đến thứ Hai, hội đồng quản trị Nvidia đã bỏ phiếu nhất trí bổ nhiệm lại ông làm CEO.

Trong cuộc điện thoại với CNBC, ông Trump xác nhận: "Tôi đã nói chuyện với họ, nói theo cách đó. Và tôi đã thuyết phục được họ." Tổng thống cũng nói với tờ Journal rằng giá cổ phiếu Nvidia sụt giảm đã hỗ trợ cho lập luận của ông.

Ông Trump cho biết đã cam kết với hội đồng quản trị rằng chính quyền sẽ không trừng phạt công ty vì các vi phạm tiềm tàng về kiểm soát xuất khẩu hoặc luật chứng khoán nếu họ tuyển dụng lại Huang.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) hiện đang điều tra công ty, trong khi tờ Times đưa tin ông Trump đã được báo cáo vào năm 2025 về mối quan hệ của Huang với người phụ nữ trên, dựa trên thông tin tình báo rằng bà đã chuyển thông tin cho Bắc Kinh, nhưng ông đã chọn không hành động.

Việc cứu Huang không phải là lần đầu tiên chính quyền Trump can thiệp vào hoạt động của các tập đoàn Mỹ. Nhà Trắng đã mua cổ phần tại nhiều công ty, giành quyền phủ quyết đối với các quyết định kinh doanh và đàm phán điều khoản bán chip cho Trung Quốc, lĩnh vực được xem là vấn đề an ninh quốc gia.

Với một số người, sự can thiệp của tổng thống vào Nvidia bị xem là vượt quá thẩm quyền thường thuộc về hội đồng quản trị và cổ đông, đặc biệt khi danh mục đầu tư của chính ông nắm giữ cổ phiếu Nvidia.

Tầm quan trọng của Huang đối với Nvidia, hãng sản xuất chip nền tảng cho làn sóng trí tuệ nhân tạo, giúp giải thích quyết định của Nhà Trắng. Điều này đặc biệt có ý nghĩa với một tổng thống theo dõi sát sao thị trường chứng khoán và đặt AI làm ưu tiên quốc gia.

"Bạn không thể nói Nvidia không có Jensen giống Nvidia có Jensen được," Jeffrey Towson, chuyên gia phân tích AI và cựu giáo sư tại Trường Quản lý Guanghua thuộc Đại học Bắc Kinh, nhận định với Fortune. "Ông ấy gần như là tài sản quốc gia."

Chính quyền Trump trước đó đã đạt được các thỏa thuận với Nvidia. Năm ngoái, chính quyền chấp thuận cho công ty xuất khẩu chip sang Trung Quốc để đổi lấy 15% doanh thu. Đến tháng 12, họ cho phép Nvidia bán chip H200 mạnh hơn cho Trung Quốc để đổi lấy 25% cắt giảm.

Cũng từ tháng 1/2025, chính quyền đã công bố 49 khoản đầu tư trị giá 30,8 tỷ USD, theo dữ liệu từ Government Deal Tracker của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại. Người phát ngôn Nhà Trắng Matthew Middleton cho biết các khoản đầu tư này tập trung vào việc đảm bảo và đưa các chuỗi cung ứng quan trọng của Mỹ trở về nước.

Nvidia không phải là nhà sản xuất chip duy nhất chính quyền đạt thỏa thuận. Năm ngoái, ông Trump từng kêu gọi CEO Intel Lip-Bu Tan từ chức vì nghi ngờ xung đột lợi ích với Trung Quốc, nhưng sau đó đảo ngược quyết định sau cuộc gặp.

Vài tuần sau, chính quyền mua 10% cổ phần tại Intel và cũng giành quyền phủ quyết một số quyết định tại U.S. Steel trong khuôn khổ chấp thuận thương vụ bán 14,1 tỷ USD cho Nippon Steel.

Ông Trump cũng có lợi ích cá nhân tại Nvidia. Theo hồ sơ tài chính do Văn phòng Đạo đức Chính phủ công bố ngày 19/11, các tài khoản đầu tư của tổng thống đã mua số cổ phiếu Nvidia trị giá từ 152.004 đến 380.000 USD vào tháng 9, hai tháng trước khi Huang từ chức. Cổ phiếu Nvidia đóng cửa tăng hơn 30% trong ngày hội đồng quản trị bổ nhiệm lại Huang.

Theo Patrick Boyle, giám đốc quỹ phòng hộ và giáo sư thỉnh giảng về tài chính tại Đại học King's College London và Đại học Queen Mary London, bài học mà các hội đồng quản trị của những công ty "quan trọng chiến lược" rút ra từ vụ Nvidia là họ nên tham khảo ý kiến Nhà Trắng trước khi đưa ra quyết định lớn.

"Một trong những lợi thế kinh tế lớn của Mỹ luôn là các công ty trả lời cho cổ đông, chứ không phải chính phủ," Boyle nói.

Towson cho rằng Trung Quốc và Mỹ có lợi ích chiến lược tương tự trong AI và chất bán dẫn, nhưng cơ chế thực hiện khác nhau. Với Mỹ, đặc biệt trong vụ Nvidia, ông gọi đó là "chủ nghĩa tư bản nhà nước hỗn loạn" phụ thuộc vào thị trường chứng khoán, trong khi Trung Quốc tập trung vào kế hoạch dài hạn.

"Mục tiêu của chủ nghĩa tư bản nhà nước là có thể lập kế hoạch dài hạn ngoài các lực lượng thị trường. Điều này dường như ngược lại," Towson nhận định.