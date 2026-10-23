Ông Trump tiếp tục gây sức ép, yêu cầu Ukraine chấm dứt xung đột

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo tình hình Ukraine có thể trở nên tồi tệ hơn nếu Kiev không đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga.

Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh Washington tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài.

Ông Trump cho rằng Ukraine cần chủ động tìm kiếm thỏa thuận, đồng thời nhấn mạnh Nga có tiềm lực quân sự đáng kể và đang kiểm soát một phần lãnh thổ Ukraine.

“Tổng thống Zelensky phải mong muốn giải quyết cuộc chiến này. Và nếu ông ấy không muốn, tôi nghĩ mọi chuyện sẽ rất tồi tệ”, nhà lãnh đạo Mỹ nói.

Ông Trump cũng nhắc lại quan điểm rằng Mỹ đã cung cấp lượng viện trợ lớn cho Ukraine nhưng phải chịu tác động từ giá nhiên liệu cao. Ông liên hệ tình trạng này với các cuộc tập kích của Ukraine nhằm vào cơ sở năng lượng Nga, cho rằng những hoạt động đó góp phần đẩy giá dầu diesel tăng.

Những tuyên bố trên được đưa ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại Oslo, Na Uy.

Hai bên thảo luận các phương án bảo đảm an ninh được đề cập trong dự thảo văn kiện. Ông Witkoff dự kiến chuyển những đề xuất này tới phía Nga tại St. Petersburg.

Tuy nhiên, ông Zelensky cho biết hoạt động chia sẻ tình báo, bao gồm cảnh báo sớm, đã được nối lại. Kiev cũng kỳ vọng đạt tiến triển về tên lửa đánh chặn dành cho hệ thống phòng không Patriot và những hạn chế liên quan đến Starlink.

Trước đó, ông Trump đề cập khả năng Ukraine cần một tổng thống có thể đạt được thỏa thuận với Nga.

Ông Zelensky đáp lại rằng việc lựa chọn lãnh đạo đất nước thuộc quyền quyết định của người dân Ukraine. Kiev cũng từng đề xuất ngừng bắn 60 ngày để tổ chức bầu cử, nhưng Moscow không chấp nhận phương án này.

Kiev cho rằng những tổn thất này có thể khiến Nga phải tạm dừng nỗ lực tiến vòng qua Slovyansk và Kramatorsk từ phía bắc. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về tuyên bố trên.

Những diễn biến trên cho thấy sức ép ngoại giao đối với Kiev vẫn hiện hữu, trong khi hai bên tham chiến chưa đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Tuyên bố của ông Trump phản ánh lập trường thúc đẩy Ukraine tiến tới đàm phán, nhưng chưa đồng nghĩa Washington đã công bố một quyết định mới về việc cắt giảm viện trợ.