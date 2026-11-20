Sau các cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết việc đạt được một thỏa thuận chung nhằm hạn chế vũ khí hạt nhân là điều khó khăn, nhưng ông khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực vì mục tiêu này.

"Tôi ủng hộ ý tưởng đó, nhưng xét trên phương diện đàm phán thực tế, đây là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn đối với tôi với tư cách một Tổng thống", ông Trump chia sẻ qua điện thoại với hãng tin Reuters vào ngày 19/11, khi đang trên đường bay trở về Washington sau Hội nghị Thượng đỉnh ba bên tại Thâm Quyến.

Một trong những ưu tiên hàng đầu của ông Trump trong chuyến đi này là khởi động các cuộc thảo luận ba bên về vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Trump cho biết "Chủ tịch Tập Cận Bình đồng tình với tôi" về ý tưởng hạn chế vũ khí hạt nhân, "nhưng đồng thời, thật khó để một quốc gia nói rằng: Chúng tôi có 4.000 vũ khí hạt nhân, chúng tôi sẽ từ bỏ một nửa. Điều đó rất khó thực hiện", ông nói.

Ông khẳng định sẽ tiếp tục nêu vấn đề này "bởi vì đó là việc cần phải làm, dù xét về mặt tâm lý thì rất khó để thực hiện".

Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: DW

Ông Trump đã rời Trung Quốc vào cuối ngày 19/11, khép lại chuyến công du châu Á với điểm nhấn là cuộc hội đàm ba bên mang tính lịch sử cùng ông Tập Cận Bình và ông Putin. Tổng thống Mỹ mô tả cuộc gặp này là sự kiện "thực sự tạo nên lịch sử".

Các cuộc thảo luận ba bên tập trung vào vấn đề cắt giảm vũ khí hạt nhân, cuộc xung đột Nga - Ukraine và tình hình tại Iran, tiếp nối các cuộc gặp song phương riêng biệt giữa các nhà lãnh đạo.

Sau Hội nghị Thượng đỉnh chưa từng có giữa lãnh đạo của 3 cường quốc hàng đầu thế giới, Trung Quốc, Mỹ và Nga đã đưa ra "Tuyên bố hướng tới hòa bình", vạch ra những tham vọng chung nhằm cải tổ Liên Hợp Quốc và hoạt động của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).

Theo thông cáo từ Nhà Trắng, "ba nguyên thủ quốc gia đã trao đổi sâu rộng về tình hình quốc tế hiện nay, đồng thời cam kết duy trì sự ổn định chiến lược và an ninh quốc tế".

Trong một cuộc phỏng vấn với đài NBC News, ông Trump cũng đã dành những lời đánh giá rất cao về cuộc gặp của ông với ông Putin và ông Tập Cận Bình bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Thâm Quyến.

"Tôi cho rằng đó là mức 12. Trên thang điểm từ 0 đến 10, tôi nghĩ nó đạt mức 12. Mọi chuyện diễn ra rất tuyệt vời", ông Trump nói, bổ sung thêm rằng "những mối quan hệ tuyệt vời đã được xây dựng" thông qua cuộc gặp giữa ba nhà lãnh đạo.

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ cho biết, ông sẽ tổ chức một cuộc họp báo vào lúc 12h trưa 20/11 (giờ địa phương) tại Nhà Trắng.

Minh Đức (Theo TRT World, Interfax)