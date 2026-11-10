Ông Trump thừa nhận chiến dịch trục xuất người nhập cư là 'quá hà khắc'

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Trong cuộc trả lời phỏng vấn chương trình 60 Minutes của CBS phát sóng ngày 9-11, ông Trump cho biết chính sách trục xuất người nhập cư "có thể đã quá cứng rắn".

Tổng thống Mỹ thừa nhận chiến dịch này vừa mang lại lợi ích chính trị vừa gây tác động ngược đối với đảng Cộng hòa.

Theo ông Trump, chính quyền đã đạt kết quả tích cực trong việc siết chặt biên giới và trục xuất các đối tượng phạm tội nghiêm trọng.

Tuy nhiên, việc nhắm tới cả những người nhập cư đã sinh sống và làm việc nhiều năm tại Mỹ cũng khiến một bộ phận cử tri phản đối.

Tổng thống Mỹ cho biết ông sẵn sàng làm việc với Quốc hội do đảng Dân chủ kiểm soát sau cuộc bầu cử để tìm kiếm một thỏa thuận mới về nhập cư.

Theo đó, những người phạm tội vẫn sẽ bị trục xuất, còn những người đã sinh sống lâu năm, có việc làm và đóng thuế có thể được xem xét ở lại Mỹ.

Phát biểu của ông Trump được đưa ra sau khi đảng Cộng hòa mất quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tuần trước.

Nhiều nhà phân tích cho rằng chính sách nhập cư cứng rắn là một trong những nguyên nhân khiến đảng này đánh mất sự ủng hộ tại nhiều khu vực có đông cử tri gốc Mỹ Latinh.

Tuy nhiên, động thái này cũng gây bất ngờ bởi chỉ hai ngày trước đó, ông Trump đã bổ nhiệm Stephen Miller, "kiến trúc sư" của chính sách nhập cư cứng rắn, làm Chánh văn phòng Nhà Trắng mới.

Theo France 24