Ông Trump thông báo Starlink ở Ukraine được khôi phục

Hôm 22/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận tỷ phú công nghệ Elon Musk chính thức khôi phục quyền truy cập Starlink cho Ukraine nhưng từ chối bình luận về việc liệu ông có trực tiếp trao đổi với vị tỷ phú này hay không.

“Tôi không muốn bình luận về chuyện đó, tôi gọi hay người khác gọi cũng không quan trọng. Tôi đoán điều cốt yếu là ông ấy đã khôi phục lại nó”, ông Trump nói và ám chỉ đến tỷ phú Elon Musk.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Theo tờ Wall Street Journal, hệ thống Starlink tại Ukraine hoạt động bình thường hơn hôm 22/10, ngay sau cuộc trao đổi giữa Tổng thống Trump và ông Elon Musk.

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết tốc độ của hệ thống Starlink tại Ukraine vẫn chưa được khôi phục như cũ. Ông Zelensky hy vọng sẽ có cuộc thảo luận với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trong những ngày tới.

Trước đó, tỷ phú Elon Musk được cho là đã thực hiện động thái giới hạn tốc độ kết nối của thiết bị Ukraine với hệ thống Starlink, khiến một số máy bay không người lái của Kiev trở nên “vô dụng” trên chiến trường.

Ông Elon Musk bác bỏ mọi cáo buộc và nhấn mạnh “mọi giới hạn về tốc độ hoặc việc sử dụng” hệ thống Starlink - do công ty SpaceX của ông vận hành đều “do quân đội Mỹ và cuối cùng là Tổng thống Mỹ quyết định”, ám chỉ ông Trump.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth xác nhận Lầu Năm Góc không chỉ đạo bất kỳ thay đổi nào đối với hệ thống Starlink. Ông Trump cũng phủ nhận việc mình có liên quan đến quyết định hạn chế tốc độ này.

Hôm 21/10, ông Rubio phát biểu với phóng viên rằng quyết định liên quan đến quyền truy cập vào hệ thống Starlink của Ukraine hoàn toàn thuộc về SpaceX - công ty mẹ của Starlink và tỷ phú Elon Musk, chứ không phải Nhà Trắng.

Kiev sử dụng dịch vụ vệ tinh quân sự của Starlink để phục vụ hoạt động liên lạc trên chiến trường, tiến hành loạt cuộc tấn công tầm trung nhằm vào những khu vực do Nga kiểm soát và vận hành thiết bị bay không người lái đánh chặn.

Mối quan hệ giữa ông Zelensky và Washington trở nên căng thẳng sau khi Tổng thống Trump công bố thỏa thuận mua dầu diesel của Nga và dỡ bỏ biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Moskva.

Tổng thống Trump cũng yêu cầu Kiev ngừng tấn công nhà máy lọc dầu của Nga và kêu gọi người Ukraine thay thế ông Zelensky.