Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa chỉ trích bản ghi nhớ được Washington và Tehran thống nhất hồi tháng 6, cho rằng văn kiện này không đủ sức tạo nền tảng cho một thỏa thuận chấm dứt xung đột lâu dài.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump cho biết các trợ lý của mình đã có những nỗ lực cần thiết, nhưng kết quả cuối cùng chỉ dừng lại ở một bản ghi nhớ không hoàn chỉnh.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh ông không đánh giá cao hình thức thỏa thuận này và muốn các bên tiến thẳng tới một văn kiện có tính ràng buộc.

"Tôi có những trợ thủ tốt và mọi thứ lẽ ra đã phát huy hiệu quả, vậy mà chúng ta lại chỉ có một bản ghi nhớ nhỏ bé. Tôi không quá tin vào các bản ghi nhớ. Bạn phải đi thẳng vào hợp đồng, quên bản ghi nhớ đi", ông Trump nói hôm 18/11 vừa qua.

Hồi tháng 6, Phó tổng thống JD Vance dẫn đầu phái đoàn Mỹ tham gia đàm phán với Iran tại Pakistan nhằm tìm kiếm thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Sau các cuộc trao đổi, hai bên thống nhất bản ghi nhớ Islamabad, trong đó xác lập thời hạn 60 ngày để tiếp tục đàm phán, hướng tới một hiệp định hòa bình cuối cùng.

Tuy nhiên, thỏa thuận nhanh chóng đổ vỡ. Chỉ sau 21 ngày, Mỹ và Iran nối lại các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu của nhau, đồng thời cáo buộc đối phương vi phạm những điều khoản đã cam kết.

Ông Trump cho rằng, văn kiện này không giải quyết được những bất đồng cốt lõi mà chỉ khiến tiến trình bị trì hoãn. "Đó chỉ là sự lãng phí thời gian và trì hoãn mọi thứ một chút", Tổng thống Mỹ nhận xét.

Dù chỉ trích nội dung bản ghi nhớ, ông Trump không xem việc ký kết văn kiện là một sai lầm. Khi được hỏi liệu có sẵn sàng ký lại hay không, ông trả lời "chắc chắn có".

Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định những quyết định của chính quyền hiện nay là đúng đắn và tin rằng về lâu dài, chúng sẽ được đánh giá tích cực.

Những phát biểu trên xuất hiện trong bối cảnh ông Trump vừa yêu cầu Phó tổng thống Vance chuyển trọng tâm khỏi cuộc chiến Iran để tập trung vào các vấn đề trong nước, đặc biệt là chống tham nhũng và tội phạm tại những thành phố, bang do đảng Dân chủ kiểm soát.

Động thái được đưa ra sau thất bại của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ.

Trước đó, ông Trump từng tuyên bố cuộc chiến với Iran về mặt quân sự đã thực sự kết thúc.

Ông cũng khẳng định Mỹ không còn cần một thỏa thuận với Tehran, đồng thời tuyên bố Washington đang nắm giữ hàng trăm tỷ USD của Iran và kiểm soát eo biển Hormuz.

Trong khi đó, ông Vance cho rằng cuộc chiến với Iran cùng những hệ lụy kinh tế đã góp phần dẫn tới thất bại nặng nề của đảng Cộng hòa trong bầu cử giữa kỳ.

Điều này cho thấy hồ sơ Iran không chỉ là thách thức đối ngoại mà còn trở thành vấn đề chính trị đáng chú ý đối với chính quyền ông Trump.