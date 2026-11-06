Ông Trump: Thỏa thuận hòa bình Nga – Ukraine có thể liên quan toàn châu Âu

“Tôi chỉ muốn nói với các bạn rằng sẽ có một thỏa thuận. Đó sẽ là một thỏa thuận lớn và sẽ liên quan đến nhiều vấn đề hơn là chỉ riêng Ukraine, và tôi thậm chí có thể nói rằng thỏa thuận đó có thể liên quan đến toàn bộ châu Âu. Đó sẽ là một thỏa thuận lớn lao, tuyệt vời và tất cả mọi người sẽ rất vui mừng,” Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ với báo giới tại Phòng Bầu dục ngày 5/11 giờ địa phương.

Ông Trump đưa ra phát biểu trên khi được phóng viên hỏi về cuộc gặp cùng ngày tại Nhà Trắng với Đặc phái viên của Tổng thống Nga phụ trách đầu tư và hợp tác kinh tế, ông Kirill Dmitriev.

Tổng thống Donald Trump cho biết thêm rằng trong cuộc gặp, ông đã đề cập đến việc rất nhiều người đang thiệt mạng do cuộc xung đột Nga - Ukraine. “Tôi nghĩ chúng ta sẽ sớm chấm dứt được cuộc xung đột này. Rất sớm, có thể là như vậy,” ông Trump chia sẻ.

Về thỏa thuận ngừng bắn cục bộ giữa Nga và Ukraine tại thành phố Oleshky từ ngày 27/10 đến 1/11, do Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump góp phần thúc đẩy, người đứng đầu Nhà Trắng cho rằng đây có thể là bước đệm hướng tới một thỏa thuận hòa bình lớn hơn.

“Tôi nghĩ điều đó thật tuyệt vời. Tôi nghĩ bà ấy đã làm rất tốt. Và tôi nghĩ chúng ta đang tiến rất gần đến việc giải quyết cuộc xung đột Nga - Ukraine,” Tổng thống Donald Trump tuyên bố.

Đặc phái viên của Tổng thống Nga phụ trách đầu tư và hợp tác kinh tế, ông Kirill Dmitriev, chưa lên tiếng về cuộc gặp với ông Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Tối 23/10, Nhà Trắng thông báo Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump góp phần thúc đẩy Nga và Ukraine đạt được thỏa thuận ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky. Thỏa thuận này nhằm tạo điều kiện đưa hàng viện trợ nhân đạo vào thành phố và chuẩn bị sơ tán dân thường.

“Chiến dịch đã thành công, cung cấp hàng viện trợ thiết yếu cho khu vực và tạo điều kiện sơ tán gần 800 người. Thay mặt nước Mỹ, tôi đánh giá cao vai trò lãnh đạo và sự hợp tác của Nga và Ukraine trong việc thực hiện thỏa thuận ngừng bắn tại Oleshky. Tôi hy vọng thỏa thuận ngừng bắn tại Oleshky sẽ trở thành nền tảng cho một nền hòa bình lâu dài giữa hai quốc gia,” bà Melania Trump viết trên mạng xã hội X hôm 2/11.

Sáng 3/11 giờ Việt Nam, Đặc phái viên Hòa Bình của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff thông báo trên mạng xã hội X rằng Washington sẽ làm trung gian cho các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine ngày 10–11/11 tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất – UAE).

Theo ông Witkoff, các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào thỏa thuận bảo đảm an ninh sau xung đột, biện pháp giảm leo thang căng thẳng, nỗ lực nhân đạo và các bước tiếp theo hướng tới hòa bình.

Ông Witkoff cũng cho biết trong tuần này, các nhà đàm phán Mỹ sẽ gặp đại diện Pháp, Đức, Anh, Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Brussels (Bỉ) để thảo luận về cơ chế bảo đảm an ninh cho Ukraine, cấu trúc an ninh châu Âu sau xung đột và các cơ hội kinh tế hỗ trợ tái thiết Ukraine.

Trong cuộc phỏng vấn với United News được đăng sáng 6/11 giờ Việt Nam, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho rằng điều quan trọng là mọi nội dung trong cơ chế bảo đảm an ninh cho Ukraine phải được thể hiện rõ ràng bằng văn bản để các bên hiểu rõ kết quả dự kiến.

“Nếu Nga một lần nữa tiến hành tấn công, những biện pháp nào sẽ được thực hiện, ai sẽ thực hiện, bằng những phương tiện gì và vào thời điểm nào? Trước hết, những câu hỏi này cần có câu trả lời rõ ràng đối với chúng tôi. Người dân Ukraine phải biết được những điều đó,” ông Zelensky tuyên bố.