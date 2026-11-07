Ông Trump thay Chánh văn phòng Nhà Trắng sau thất bại bầu cử

Ông Stephen Miller. Ảnh: UPI

Theo báo Guardian, Tổng thống Trump ngày 6/11 đã công bố quyết định bổ nhiệm bất ngờ trên, đồng thời xác nhận việc thay bà Susie Wiles, Chánh văn phòng Nhà Trắng đương nhiệm và là người phụ nữ đầu tiên đảm nhiệm vị trí này.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump gọi ông Miller, 41 tuổi là "một trong những cố vấn đáng tin cậy nhất của tôi" và ca ngợi bà Wiles đã "hoàn thành công việc xuất sắc". Ông Miller sẽ chính thức bắt đầu nhiệm vụ vào ngày 9/11.

Theo các nguồn tin, bà Wiles, 69 tuổi đã nộp đơn từ chức vào tối 5/11. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, bà cho biết được phục vụ ông Trump là "vinh dự lớn nhất trong cuộc đời".

Khi được hỏi về quyết định thay đổi nhân sự, ông Trump nói: "Tôi muốn có sự thay đổi. Tôi nghĩ Susie đã hoàn thành công việc rất tốt... Stephen cũng rất tuyệt vời và chúng ta cần có những bước đi mới. Stephen đã đồng hành cùng tôi ngay từ đầu. Ông ấy hiểu rõ mọi việc, rất giỏi về chính trị và là một người rất tốt. Ông ấy sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Một nhà quản lý tuyệt vời".

Bà Susie Wiles. Ảnh: UPI

Theo đài CNN, việc bổ nhiệm ông Miller, người có quan điểm cứng rắn thuộc phe cực hữu, là thay đổi nhân sự quan trọng đầu tiên sau thất bại nặng nề của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Động thái được cho là dấu hiệu ám chỉ ông Trump đang chuẩn bị một cuộc đối đầu quyết liệt với các nghị sĩ Dân chủ tại Quốc hội Mỹ về các hoạt động giám sát và điều tra chính quyền.

Ông Miller là một trong những nhân vật gây tranh cãi nhất trong chính quyền và cũng là một trong những cố vấn thân cận, gắn bó lâu năm nhất với ông Trump. Ông Miller đã tham gia chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 của ông Trump với vai trò người viết diễn văn.

Trước đó, ông Miller từng là trợ lý cho cựu Thượng nghị sĩ bang Alabama Jeff Sessions, người sau này trở thành Bộ trưởng Tư pháp đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống thứ nhất của ông Trump.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump, ông Miller là người thúc đẩy các chính sách như chia cắt các gia đình người nhập cư và lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân từ các quốc gia có đa số dân theo đạo Hồi.

Ông Miller giữ chức Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng kể từ khi ông Trump trở lại cương vị tổng thống vào tháng 1/2025. Ông Miller có ảnh hưởng rất lớn đối với các chính sách nhập cư cứng rắn của chính quyền, đồng thời thúc đẩy việc chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh. Ông Miller cũng là một trong những người bảo vệ ông Trump nhiệt thành, công khai và quyết liệt nhất.