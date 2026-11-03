Ông Trump tập trung vào các dự án cải tạo trước ngày bầu cử
Tổng thống Donald Trump ngày 2/11 đã có bài phát biểu cuối cùng trước khi cử tri Mỹ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 3/11, nhưng dành nhiều thời gian nói về các công trình tưởng niệm và hoạt động cải tạo hơn là đề cập đến cuộc bầu cử có ý nghĩa quyết định đối với tương quan quyền lực tại Quốc hội.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ong-trump-tap-trung-vao-cac-du-an-cai-tao-truoc-ngay-bau-cu-246261103161812857.htm