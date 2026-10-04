Ông Trump tăng tốc vận động, nhấn mạnh thành tựu trước bầu cử giữa nhiệm kỳ

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định, ông đã có “một khoảng thời gian tuyệt vời và hiệu quả” trong 2 năm qua, đồng thời cho rằng đây là “nhiệm kỳ Tổng thống quan trọng nhất cho đến nay”.

Ông khẳng định dù tiếp quản nhiều khó khăn từ chính quyền tiền nhiệm, các chính sách điều hành thời gian qua đã bước đầu giúp hạ nhiệt giá cả tiêu dùng, đồng thời ghi nhận xu hướng đi xuống của giá dầu trên thị trường.

Liên quan đến vấn đề Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ đưa ra quyết định phù hợp dựa trên tình hình thực tế. Bên cạnh đó, ông Trump chỉ trích cách xử lý của chính quyền tiền nhiệm đối với chương trình hạt nhân của Tehran, đồng thời cho rằng các biện pháp trừng phạt và áp lực thời gian qua đã khiến Iran chịu nhiều thiệt hại, qua đó thu hẹp đáng kể các hoạt động phát triển hạt nhân của nước này.

Chưa đầy một tháng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, Tổng thống Trump tiếp tục tập trung vào vấn đề kinh tế trong các phát biểu vận động tranh cử. Ông cho rằng mình đã “kế thừa lạm phát cao từ đảng Dân chủ” và cáo buộc các chính sách của chính quyền tiền nhiệm là nguyên nhân dẫn tới tình trạng này. Ông cũng nhấn mạnh giá dầu hiện thấp hơn thời chính quyền Tổng thống Joe Biden.

Cùng ngày, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump khẳng định đã mang lại những thành tựu “chưa từng có” cho bang Alaska, trong bối cảnh Thượng nghị sĩ Cộng hòa đương nhiệm Dan Sullivan đang trong cuộc đua với ứng cử viên Dân chủ Mary Peltola, người từng là nghị sĩ Hạ viện Mỹ.

Đáng chú ý, Tổng thống Trump công bố khoản đầu tư 50 tỷ USD của Hàn Quốc vào một dự án phát triển khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) tại Alaska, lĩnh vực được xem là ưu tiên lâu nay của bang. Ông kêu gọi cử tri vận động và đi bỏ phiếu để tái bầu ông Sullivan.