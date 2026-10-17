Ông Trump tạm hoãn các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EPA

Theo báo Guardian, trong sắc lệnh hành pháp ký ngày 16/10, ông Trump cho biết Mỹ sẽ miễn áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt, hạn chế và thuế đối với Nga. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ liên tục công khai chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, thậm chí cho rằng Ukraine cần một nhà lãnh đạo mới.

Tháng trước, ông Trump đã ký duyệt dự luật trên sau khi Quốc hội Mỹ thông qua văn bản quy phạm pháp luật này với sự đồng thuận hiếm hoi từ cả hai chính đảng. Luật mới nhằm nhanh chóng siết chặt dòng tài chính đang cung cấp nguồn lực cho chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Dự luật, do cố Thượng nghị sĩ Lindsey Graham đóng vai trò bảo trợ chính tại Quốc hội Mỹ, áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với quan chức, ngân hàng và đội tàu chở dầu bí mật giúp Nga duy trì hoạt động xuất khẩu năng lượng. Các biện pháp này ban đầu dự kiến được triển khai trong 2 ngày tới.

Dự luật cũng yêu cầu ông Trump áp thuế lên tới 100% đối với 5 quốc gia nhập khẩu nhiều nhất dầu mỏ hoặc khí đốt tự nhiên của Nga. Tuy nhiên, ngoại lệ được áp dụng với những nước nhập khẩu dưới 15% lượng khí đốt xuất khẩu của Nga và đã có những bước đi đáng kể nhằm giảm nhập khẩu mặt hàng này.

Theo dự luật mới được phê duyệt, ông Trump có thời hạn đến ngày 18/10 để ban hành các biện pháp trừng phạt và thuế quan đối với năng lượng của Nga hoặc từ bỏ chúng. Chính quyền Trump đã không nói với các nhà lập pháp liệu họ sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt hay ban hành lệnh miễn trừ.

Thông báo ngày 16/10 được đưa ra một tuần sau khi ông Trump tuyên bố Mỹ đã nhất trí mua dầu diesel của Nga nhằm tìm cách hạ giá năng lượng toàn cầu. Động thái này đi ngược lại nhiều năm gây sức ép của Mỹ và phương Tây đối với Điện Kremlin nhằm yêu cầu Moscow chấm dứt cuộc xung đột với Ukraine.

Tuần trước, ông Trump cho biết Nga sẽ ngay lập tức cung cấp hơn 300.000 tấn dầu diesel, tiếp theo là thêm 500.000 tấn vào tháng 11 và 1 triệu tấn “ngay sau đó”. Sau đó, Nga sẽ giao thêm 3 triệu tấn nữa “trong một khoảng thời gian ngắn”, ông viết.