Ông Trump sẽ trở thành 'quý ông phủ quyết' nếu đảng Dân chủ kiểm soát quốc hội

Theo The Hill, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/11 đã tiết lộ về chiến lược của ông trong trường hợp đảng Cộng hòa đánh mất quyền kiểm soát quốc hội sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

"Nếu kịch bản đó xảy ra, tôi nghĩ mình sẽ trở thành 'quý ông phủ quyết'. Tôi sẽ không để đảng Dân chủ thông qua bất cứ thứ gì. Đến một thời điểm nào đó, có lẽ chúng tôi sẽ đạt được các thỏa thuận. Đó là điều từng xảy ra với tôi. Đây không phải lần đầu tiên một tổng thống không kiểm soát được Hạ viện hoặc Thượng viện", ông Trump cho biết.

Tổng thống Trump giải thích rằng khi các nghị sĩ Dân chủ trình dự luật lên thì ông sẽ ngay lập tức phủ quyết. Nếu quá trình này lặp lại trong khoảng 1 - 2 tháng thì ông sẽ nắm quyền chủ động và buộc đảng Dân chủ phải thỏa thuận. "Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy. Nhưng có lẽ chúng ta không cần quá lo lắng về nó", nhà lãnh đạo Mỹ nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Theo nguồn tin của The Hill, Nhà Trắng được cho là đã dành nhiều tháng để chuẩn bị cho kịch bản đảng Dân chủ có thể giành lại quyền kiểm soát quốc hội. Nội các của Tổng thống Trump đang xây dựng các kế hoạch nhằm tiếp tục thúc đẩy các phần quan trọng trong chương trình nghị sự của ông thông qua quyền lực hành pháp.

Trong hai năm đầu tiên của cả hai nhiệm kỳ tổng thống, ông Trump đều có quốc hội do đảng Cộng hòa kiểm soát. Tuy nhiên, đảng này đã mất quyền kiểm soát Hạ viện vào năm 2019. Trong thời gian đó, ông Trump từng đe dọa phủ quyết nhiều dự luật quan trọng, trong đó có nghị quyết của Thượng viện nhằm ngăn ông ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để xây dựng bức tường biên giới với Mexico.

Ngoài ra, Tổng thống Trump từng sử dụng quyền phủ quyết để bác bỏ các nghị quyết về quyền hạn chiến tranh vào năm 2020. Các nghị quyết này liên quan đến hoạt động hỗ trợ quân sự của Mỹ dành cho Ảrập Xêút trong cuộc nội chiến ở Yemen và việc hạn chế khả năng tiến hành hoạt động quân sự của ông nhắm vào Iran.

Kết quả thăm dò gần đây của Decision Desk HQ dự báo cơ hội chiến thắng của đảng Dân chủ tại Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới là 83%, trong khi đảng Cộng hòa chỉ có 17% tỷ lệ thắng. Tại thượng viện, đảng Dân chủ có 63% cơ hội giành quyền kiểm soát, trong khi đảng Cộng hòa chỉ đạt 37%.