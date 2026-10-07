Ông Trump sẽ nói chuyện với ông Putin về nghi vấn dịch hạch

Một người phụ nữ đi ngang qua biểu tượng của Rospotrebnadzor, cơ quan giám sát người tiêu dùng và sức khỏe của Nga, tại Moscow hôm 5/10. Ảnh: AFP.

Giới chức Nga phủ nhận việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch hạch và hạ thấp mức độ nghiêm trọng của những thông tin liên quan đến sự cố được cho là xảy ra tại một viện nghiên cứu dịch hạch ở Siberia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/10 cho biết ông sẽ sớm trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin về thông tin một kỹ thuật viên phòng thí nghiệm tử vong do nghi mắc dịch hạch, trong bối cảnh Washington gây sức ép yêu cầu Moscow công khai thêm thông tin.

Giới chức Nga phủ nhận việc triển khai các biện pháp chống dịch hạch, đồng thời bác bỏ hoặc giảm nhẹ những thông tin về một sự cố xảy ra tại viện nghiên cứu dịch hạch ở vùng Irkutsk, Siberia hồi tuần trước.

Tuy nhiên, Washington ngày càng tỏ ra quan ngại. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio kêu gọi Nga công khai thông tin về tình hình, trong khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng đưa ra lời kêu gọi tương tự hôm 7/10.

“Chúng tôi khuyến khích Nga minh bạch và chia sẻ thêm thông tin với thế giới để tất cả chúng ta có thể phản ứng phù hợp và đúng cách”, ông Rubio nói trong chuyến thăm Iceland.

“Dựa trên những gì tìm hiểu được, chúng tôi sẽ biết mình cần phản ứng như thế nào.”

Sau đó, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ trao đổi với Tổng thống Putin về vụ việc.

“Kế hoạch cuộc gọi đã được sắp xếp, đúng vậy”, ông Trump trả lời phóng viên tại Nhà Trắng khi được hỏi liệu ông đã nói chuyện với ông Putin về vấn đề này hay chưa. Tổng thống Mỹ nói cuộc trao đổi sẽ diễn ra “rất sớm”.

Theo Wtờall Street Journal, Bộ Ngoại giao Mỹ đã gửi tới Nga một công hàm ngoại giao mật, được gọi là demarche, cảnh báo Moscow rằng việc không công khai thông tin chi tiết có thể đi ngược các nghĩa vụ quốc tế về y tế của nước này.

Nữ kỹ thuật viên tử vong sau sự cố tại phòng thí nghiệm?

Hôm 3/10, hãng tin Nga People of Baikal đưa tin người phụ nữ tử vong là Darya Shipilova, 28 tuổi, và cho rằng cô có thể đã mắc bệnh dịch hạch thể phổi sau khi một ống nghiệm bị vỡ.

Một số hãng truyền thông khác cũng đưa tin về khả năng cái chết của Shipilova có liên quan đến một sự cố trong phòng thí nghiệm tại cơ sở này.

People of Baikal còn cho biết có tới 200 người từng tiếp xúc với Shipilova có thể đã được đưa vào diện cách ly.

Tuy nhiên, giới chức Nga khẳng định nguyên nhân tử vong vẫn chưa được xác nhận. Cơ quan giám sát y tế Rospotrebnadzor cũng bác bỏ thông tin lan truyền trên mạng cho rằng các biện pháp đặc biệt đã được triển khai.

“Chúng tôi muốn làm rõ rằng tài liệu và thông tin được đề cập không xuất phát từ các nguồn chính thức và là không đúng sự thật”, Rospotrebnadzor viết trên Telegram.

Giới chức Nga cho biết các xét nghiệm sau khi tử vong không phát hiện bệnh dịch hạch.

Thống đốc vùng Irkutsk Igor Kobzev hôm 6/10 cho biết cuộc kiểm tra của Rospotrebnadzor kết luận người phụ nữ tử vong do viêm phổi, nhưng nguyên nhân cụ thể vẫn “chưa được xác định”.

“Không phát hiện vi sinh vật nào liên quan đến công việc chuyên môn của cô gái trong các mẫu sinh học”, ông Kobzev nói, đồng thời cho biết không có nhân viên nào khác tại viện nghiên cứu phải tìm đến cơ sở y tế kể từ sau cái chết của cô.

WHO kêu gọi công bố thông tin

WHO cho biết trong bản cập nhật nhận được từ phía Nga hôm thứ Ba, Moscow nhấn mạnh rằng “không có ca mắc căn bệnh nguy hiểm này được ghi nhận tại thành phố Irkutsk”.

Tuy nhiên, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus sau đó kêu gọi Nga cung cấp thông tin đầy đủ và minh bạch.

“Việc chia sẻ thông tin kịp thời, đầy đủ và minh bạch theo Quy định Y tế Quốc tế là điều thiết yếu để làm rõ những thông tin trái chiều và cho phép đánh giá chính xác các nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khỏe cộng đồng”, ông Tedros viết trên mạng xã hội.

Dịch hạch là bệnh do vi khuẩn gây ra và có thể xuất hiện dưới nhiều thể khác nhau. Trong đó, dịch hạch thể phổi là dạng dễ lây truyền nhất, có thể lây qua đường hô hấp. Dịch hạch thể hạch chủ yếu lây truyền qua bọ chét nhiễm bệnh.

Theo WHO, dịch hạch thể phổi có thể gây suy phổi và dẫn đến tử vong nếu không được điều trị sớm.

Tổng thống Trump hôm 6/10 cho biết Mỹ sẵn sàng hỗ trợ Nga nếu cần thiết.

Tuy nhiên, dường như đáp lại đề nghị này, Rospotrebnadzor ngày 6/10 tuyên bố Moscow cũng sẵn sàng hỗ trợ Mỹ đối phó với các đợt bùng phát bệnh truyền nhiễm tại nước này.

Cơ quan Nga dẫn một số ví dụ, trong đó có tình hình bệnh sởi được cho là đã “xấu đi đáng kể” tại 3 bang của Mỹ, cùng một “ca tử vong do dịch hạch” được ghi nhận tại New Mexico hồi tháng 6.

Số ca mắc sởi tại Mỹ đã tăng trong thời gian chính quyền Tổng thống Trump điều hành đất nước, trong đó ông Robert F. Kennedy Jr. - người từng hoài nghi về vaccine - giữ chức Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh.

Trong khi đó, một hội nghị quốc tế về dịch hạch và các bệnh truyền nhiễm khác dự kiến diễn ra tại Irkutsk vào ngày 21-22/10.

Ban tổ chức khẳng định hội nghị này “không liên quan đến cái chết gần đây của một nhân viên tại viện nghiên cứu dịch hạch”.

Theo AFP