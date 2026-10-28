Ông Trump sẽ làm điều đặc biệt nếu bầu cử giữa nhiệm kỳ 'trung thực'

Hôm 27/10, Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông sẽ tôn trọng kết quả bỏ phiếu giữa nhiệm kỳ tại Mỹ nhưng với điều kiện cuộc bầu cử phải trung thực.

“Tôi sẽ tôn trọng, nếu đó là những cuộc bầu cử trung thực”, ông Trump nói với báo giới trong chuyến đi vận động tranh cử đến Texas.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania. (Ảnh: Getty)

Trước đó, khi được phóng viên hỏi ông sẽ làm việc với Đảng Dân chủ ra sao nếu Đảng Cộng hòa mất quyền kiểm soát Quốc hội, ông Trump đáp: “Chúng tôi sẽ tìm ra cách. Tôi hy vọng điều đó sẽ không xảy ra nhưng nếu có, chuyện này từng xảy ra với nhiều tổng thống”, ông Trump nhấn mạnh.

Phát biểu được đưa ra khi ông Trump ngày càng tập trung vào vấn đề tính toàn vẹn của bầu cử. Hôm 26/10, Tổng thống Mỹ đăng trên mạng xã hội Truth Social hứa thưởng 1 triệu USD cho những ai tố giác gian lận xảy ra trong bầu cử với điều kiện người gian lận bị bắt và bị kết án.

“Bất cứ ai tố cáo gian lận bầu cử trong những cuộc bầu cử trước đây hoặc cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026 sắp tới sẽ được trả 1 triệu USD, sau khi những kẻ gây ra gian lận bị bắt và kết án”, ông Trump thông tin.

Kết quả cuộc bầu cử ngày 3/11 sẽ quyết định đảng nào kiểm soát 2 viện Quốc hội trong 2 năm cuối nhiệm kỳ của ông Trump. Toàn bộ 435 ghế Hạ viện và khoảng 1/3 số ghế Thượng viện sẽ được bầu lại cùng với 36 cuộc đua thống đốc bang.

Theo dự báo của CBS News công bố ngày 25/10, Đảng Dân chủ có thể giành 229 ghế Hạ viện, đủ để chiếm đa số, trong khi Đảng Cộng hòa chỉ còn một con đường hẹp để giữ quyền kiểm soát.

Cuộc khảo sát của CBS News và YouGov thực hiện diễn ra từ ngày 21 - 23/10 cho thấy lạm phát, giá cả tăng và các lo ngại về kinh tế là những vấn đề trung tâm của cuộc bầu cử. Nhiều cử tri đi bầu vì muốn phản đối đảng đối thủ hơn là vì tin vào chương trình của đảng mình.

Giá nhiên liệu cũng là vấn đề nóng khi giá xăng tại Mỹ tăng cao do xung đột ở Trung Đông. Cùng ngày, ông Trump cho biết Venezuela gửi lô dầu lớn tới Mỹ như một “món quà” và hứa sẽ chuyển lô dầu này cho người dân.

(Nguồn: AFP)