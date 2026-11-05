Ông Trump sẵn sàng hợp tác với đảng Dân chủ, không ngại các động thái pháp lý

Theo CNBC, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/11 tuyên bố sẵn sàng hợp tác với đảng Dân chủ, miễn là đảng này không cản trở chương trình nghị sự của ông trong phần còn lại của nhiệm kỳ.

"Tôi sẵn sàng làm việc với đảng Dân chủ, trừ khi họ muốn gây trở ngại. Tôi có thể hợp tác với họ trong nhiều vấn đề, nhiều hơn những gì mọi người hình dung. Tôi cũng không hối tiếc về thông điệp và chiến lược của mình trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Nếu tên tôi có trên lá phiếu, chúng ta đã thắng rồi. Tiếc là tình cảm từ người ủng hộ dành cho tôi đã không được truyền tải tới các ứng viên của đảng Cộng hòa", ông Trump cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Tổng thống Trump cũng khẳng định ông không lo ngại việc đảng Dân chủ có động thái pháp lý nhắm vào mình, cảnh báo những hành vi như vậy sẽ chỉ làm suy yếu đảng này. "Họ nhắm vào tôi để làm gì? Họ muốn xây dựng một đất nước thành công hơn chăng? Nước Mỹ đang thành công hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử", nhà lãnh đạo Mỹ nói.

Trong tuyên bố của mình, Tổng thống Trump cũng bảo vệ quyết định tấn công Iran, bất chấp những hệ quả chính trị mà nó mang lại. "Tôi biết cuộc xung đột Iran sẽ gây ảnh hưởng, nhưng dù thế nào thì Tehran cũng không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân", ông Trump nhấn mạnh.

Cùng ngày 4/11, Nhà Trắng cũng đăng tải một thông điệp trên mạng xã hội X, nhấn mạnh rằng ông Trump hiện vẫn là Tổng thống của nước Mỹ. "Ngài Donald Trump vẫn là tổng thống của các bạn. Cảm ơn quý vị đã chú ý đến vấn đề này”, Nhà Trắng viết.

Vào ngày 3/11, Tổng thống Trump đã đăng tải lên mạng xã hội Truth Social hình ảnh một chiếc mũ màu đỏ có ghi chữ "Veto" (phủ quyết). Trước đó, ông Trump từng cảnh báo sẽ "phủ quyết tất cả" nếu đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát quốc hội sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.