Ông Trump rút ngắn thời gian ở Camp David giữa lúc căng thẳng Trung Đông gia tăng

Theo lịch trình được cập nhật, ông Trump trở lại Washington bằng trực thăng Marine One, hạ cánh tại khu vực Ellipse, gần Nhà Trắng, vào khoảng 19 giờ địa phương, tức 23 giờ GMT.

Việc thay đổi lịch trình diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông gia tăng. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ ban hành cảnh báo đi lại, trong đó khuyến cáo công dân Mỹ đang ở ngoài khu vực Trung Đông “nghiêm túc cân nhắc lại việc đi đến hoặc di chuyển qua khu vực”.

Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi công dân Mỹ đang ở Trung Đông nâng cao cảnh giác và chuẩn bị cho khả năng các chuyến bay bị hủy, không phận bị đóng cửa cùng những gián đoạn khác. Cơ quan này nhận định môi trường an ninh tại khu vực “vẫn phức tạp”, tiềm ẩn nguy cơ leo thang bất ngờ.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cảnh báo lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia, trong đó có các mục tiêu là sân bay dân sự, đồng thời cho rằng xung đột “có khả năng nhanh chóng leo thang”. Iran và các lực lượng ủng hộ nước này có thể nhằm vào các lợi ích, doanh nghiệp và tổ chức của Mỹ, cũng như những địa điểm liên quan đến công dân Mỹ trên toàn thế giới.

Trước đó cùng ngày, một máy bay hàng không dân dụng đã đi vào vùng trời hạn chế gần Camp David, tại Thurmont, bang Maryland. Một máy bay chiến đấu F-16 của Bộ Tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ (NORAD) đã tiếp cận và hộ tống máy bay này rời khỏi khu vực. Không quân số 1 của Mỹ cho biết sự việc không gây nguy hiểm cho người dân dưới mặt đất và không cho thấy có mối đe dọa đối với Tổng thống Trump hoặc khu nghỉ dưỡng Camp David.