Ông Trump, Putin và Tập Cận Bình có cuộc hội đàm hiếm có tại Trung Quốc

Ông Trump, Putin và Tập Cận Bình sẽ hội đàm tại Trung Quốc vào 19/11. Ảnh: EPA

Theo CNN, cuộc gặp sẽ diễn ra vào ngày 19/11 bên lề Hội nghị thượng đỉnh APEC tại Thâm Quyến, Trung Quốc, sẽ tập trung vào việc đạt được một thỏa thuận 3 bên liên quan đến kho vũ khí hạt nhân của các nước này.

Olivia Wales, phát ngôn viên Nhà Trắng nói với các phóng viên: “Tổng thống Trump đã nêu rõ rằng bên cạnh những chủ đề khác, ông sẽ thảo luận về việc cắt giảm vũ khí hạt nhân trên thế giới. Tổng thống Trump cho rằng sự phổ biến của loại vũ khí này là điều rất nguy hiểm”.

Hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Mỹ và Nga đã hết hiệu lực hồi tháng 2. Khi hiệp ước hết hạn, ông Trump đã bác bỏ đề nghị của Nga về việc gia hạn thỏa thuận thêm một năm, thay vào đó, ông kêu gọi một thỏa thuận “mới, cải tiến và hiện đại hơn” với sự tham gia của cả Trung Quốc.

Các quan chức Mỹ hạ thấp kỳ vọng về khả năng đạt được một thỏa thuận mới liên quan đến vấn đề hạt nhân, đồng thời cho rằng cuộc gặp có thể chỉ là bước khởi đầu cho tiến trình đàm phán.

Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết: “Chúng tôi không kỳ vọng sẽ đạt được bất kỳ thỏa thuận nào. Tôi xem đây là điểm khởi đầu, là cuộc trao đổi đầu tiên, chắc chắn ở cấp lãnh đạo, giữa các quốc gia này. Vì vậy, đây là khởi đầu cho một cuộc đối thoại mà chúng tôi hy vọng sẽ mang lại kết quả tích cực trong thời gian tới”.

Các quan chức Mỹ cho biết lãnh đạo ba nước cũng dự kiến thảo luận về vấn đề Iran nhưng tránh đề cập tới vấn đề Ukraine. Một quan chức cấp cao Mỹ tiết lộ tỷ phú Elon Musk dự kiến tháp tùng ông Trump trong chuyến đi song không tham dự cuộc gặp ba bên.