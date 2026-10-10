Ông Trump phát tín hiệu gặp bà Meloni tại G20 sau thời gian căng thẳng

Phát biểu trước các phóng viên tại Nhà Trắng ngày 9/10, khi được hỏi về mối quan hệ hiện tại với người đứng đầu Chính phủ Italia và khả năng tiến hành đàm phán song phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh: "Tôi có quan hệ rất tốt với bà ấy. Chúng tôi hòa hợp với nhau. Tôi nghĩ chúng tôi nhiều khả năng sẽ gặp nhau."

Tuyên bố mang tính xoa dịu này được đưa ra trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), dự kiến diễn ra từ ngày 14 - 15/12/2026 tại khu vực lân cận thành phố Miami, bang Florida (Mỹ).

Động thái tích cực của nhà lãnh đạo Mỹ đánh dấu bước hạ nhiệt đáng chú ý sau giai đoạn căng thẳng ngoại giao công khai giữa hai bên. Vào tháng 6 vừa qua, Tổng thống Trump và Thủ tướng Meloni từng có màn “lời qua tiếng lại” khá gay gắt. Khi đó, Tổng thống Mỹ cáo buộc nhà lãnh đạo Italia “thiếu lòng biết ơn” và cố tình tận dụng bức ảnh chụp chung tại G7 để đánh bóng tên tuổi. Đáp trả lại, bà Meloni khuyên ông Trump nên nhìn lại chỉ số tín nhiệm của chính mình, đồng thời khẳng định mối quan hệ thân thiết với ông không giúp ích gì cho mức độ tín nhiệm của bà ở trong nước.

Trong những tuần gần đây, Washington phát đi nhiều tín hiệu mở đường cho việc hàn gắn quan hệ song phương. Rome vẫn tỏ ra thận trọng, chưa coi những lời tích cực của Trump là bước ngoặt chắc chắn và các kênh ngoại giao được cho là đang tìm cách cải thiện quan hệ.

Hiện Rome và Nhà Trắng chưa xác nhận cuộc gặp riêng

Giới quan sát nhận định, cuộc gặp dự kiến tại Miami sẽ là cơ hội quan trọng để hai nhà lãnh đạo Mỹ và Italia củng cố lại mối quan hệ đồng minh chiến lược giữa hai bờ Đại Tây Dương.

Mỹ cũng đã mời Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự hội nghị, song Moscow chưa quyết định liệu nhà lãnh đạo Nga có đến Florida hay không. Trong khi đó, Liên minh châu Âu khẳng định sẽ tiếp tục lên án cuộc chiến của Nga tại Ukraine bất kể sự hiện diện của ông Putin tại hội nghị này. Bối cảnh này có thể khiến các cuộc tiếp xúc bên lề G20, trong đó có khả năng gặp gỡ giữa ông Trump và bà Meloni rất được chú ý.