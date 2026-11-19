Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (giữa), Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự cuộc gặp tại Kylin Villa, bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) ở Thâm Quyến, Trung Quốc, ngày 19/11/2026. Ảnh: AFP

Cả ba nhà lãnh đạo đều có phát biểu ngắn mở đầu cuộc gặp.

Trước đó, bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC), Tổng thống Trump lần lượt gặp riêng Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình.

“Chúng tôi đã có mối quan hệ rất tốt đẹp trong nhiều năm. Tôi nghĩ cuộc gặp này có thể mang lại nhiều điều tốt đẹp, hoặc ít nhất tạo ra bước khởi đầu cho những điều đó”, ông Trump nói khi đứng cạnh người đồng cấp Nga.

Hình ảnh ghi lại cho thấy Tổng thống Trump cùng Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent bước vào một phòng họp nhỏ tại Thâm Quyến để gặp Tổng thống Putin, Ngoại trưởng Sergey Lavrov và các quan chức Nga.

Khi tiến đến bắt tay ông Putin, ông Trump nói: “Ai đây nhỉ?”, rồi bật cười và nói tiếp: “Ông ấy là bạn tôi”.

Theo hãng thông tấn TASS của Nga, chiến sự tại Ukraine là chủ đề chính trong cuộc trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo. TASS cũng cho biết ông Putin rời cuộc gặp với “tâm trạng rất tốt”.

Sau đó, ông Trump gặp ông Tập Cận Bình trong khoảng một giờ trước khi bước vào cuộc gặp ba bên. Mở đầu cuộc gặp song phương, nhà lãnh đạo Trung Quốc nhận định quan hệ Trung – Mỹ “ổn định và được cải thiện”.

Trao đổi với báo giới, ông Trump cho biết đã trò chuyện với ông Tập Cận Bình trong hai giờ vào ngày 18/11, chủ yếu về thương mại và thuế quan. Ông cũng nói sẽ đề nghị Trung Quốc “làm nhiều hơn nữa” cho nông dân Mỹ, bởi nước này có nhu cầu tiêu thụ rất lớn.

Tổng thống Mỹ cho biết ông dự định thảo luận với hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Nga về việc chấm dứt chiến sự tại Ukraine.

Trước đó, ông Trump nói rằng ông có kế hoạch trao đổi về giải trừ vũ khí hạt nhân trong cuộc gặp.

Nga và Mỹ là hai nước sở hữu số lượng đầu đạn hạt nhân lớn nhất thế giới, với tổng số ước tính trên 5.000 đầu đạn mỗi nước nếu tính cả những đầu đạn đã loại biên, chờ tháo dỡ. Trung Quốc đứng thứ ba nhưng có quy mô nhỏ hơn nhiều, với khoảng 600 đầu đạn.

Ảnh: Tân Hoa xã

Trong nhiều thập kỷ, ông Putin thường xuyên đề cập đến vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, một số hiệp ước kiểm soát vũ khí giữa Mỹ và Nga đã không còn hiệu lực.

Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START), vốn giới hạn lực lượng hạt nhân chiến lược của hai nước, hết hạn vào tháng 2/2026.

Trong phát biểu ngày 19/11 được Tân Hoa xã dẫn lại, Chủ tịch Tập Cận Bình ví vũ khí hạt nhân như “thanh gươm Damocles treo trên đầu nhân loại”. Ông kêu gọi cấm hoàn toàn và tiêu hủy triệt để loại vũ khí này, hướng tới một thế giới không có vũ khí hạt nhân.

“Không ai có thể chiến thắng trong một cuộc chiến tranh hạt nhân, và một cuộc chiến như vậy không bao giờ được phép xảy ra. Cần nỗ lực hết sức để ngăn chặn chiến tranh hạt nhân”, Tân Hoa xã dẫn lời ông Tập Cận Bình.

Cuộc gặp ba bên diễn ra trong bối cảnh thế giới còn đối mặt với nhiều thách thức khác, bao gồm chiến sự tại Iran cùng những căng thẳng về thương mại và trí tuệ nhân tạo.