Ông Trump nói việc Mỹ rút quân khỏi Iraq là 'chiến thắng'

Theo hãng thông tấn Anadolu, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/9 đã xác nhận việc Mỹ rút quân hoàn toàn khỏi Iraq, khép lại giai đoạn hiện diện quân sự kéo dài hơn hai thập niên tại quốc gia này.

"Ngày hôm nay, tôi vui mừng được thông báo rằng những người lính Mỹ cuối cùng đã rời khỏi Iraq. Chúng ta đã tốn quá nhiều thời gian, khi những quyết định tồi tệ đã khiến chúng ta sa lầy, nhưng mọi thứ sẽ sớm trở thành dĩ vãng. Việc rút quân đánh dấu chiến thắng của Mỹ, chiến thắng của Iraq và chiến thắng quyết định trước IS", ông Trump cho biết.

Tổng thống Trump cũng so sánh chiến dịch rút quân khỏi Iraq với cuộc rút quân "hỗn loạn " khỏi Afghanistan năm 2021, sự kiện đã khiến 13 binh lính Mỹ thiệt mạng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

"Không giống với Afghanistan, nơi nhiều trang thiết bị quân sự bị bỏ lại và 13 quân nhân thiệt mạng. Cuộc rút quân khỏi Iraq diễn ra một cách có trật tự, qua đó kết thúc một chuyến phiêu lưu tốn kém xuống địa ngục. Tôi đã nói rằng tôi muốn mang đi mọi con ốc vít khỏi đó. Nếu có một con ốc vít nằm trên mặt đất, hãy mang nó đi. Nếu có một chiếc lều vải, hãy mang nó đi luôn", ông Trump nhấn mạnh.

Trong tuyên bố của mình, Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh vai trò của Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi trong việc thúc đẩy quan hệ giữa Washington và Baghdad trong tương lai.

"Đây là một ngày trọng đại đối với nước Mỹ và quan trọng hơn, chúng ta rời đi khi Iraq có một thủ tướng mới tuyệt vời. Ông Al-Zaidi là một nhân vật xuất chúng, tôi hy vọng ông ấy sẽ xử lý tốt mọi vấn đề", ông Trump nói.

Mỹ lần đầu đưa quân vào Iraq năm 2003 nhằm lật đổ chính quyền Saddam Hussein và đã duy trì lực lượng trong nhiều năm trước khi rút phần lớn quân vào cuối năm 2011. Nhưng khoảng 3 năm sau, quân đội Mỹ quay trở lại theo lời mời của chính phủ Iraq để hỗ trợ Baghdad chống IS. Tới tháng 9/2024, Baghdad và Washington đã nhất trí về việc chấm dứt sứ mệnh quân sự của liên minh tại Iraq theo một lộ trình kéo dài đến cuối tháng 9/2026, đồng thời chuyển sang quan hệ an ninh song phương giữa Iraq và các quốc gia thành viên của liên minh chống IS.