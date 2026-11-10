Ông Trump nói 'vấn đề Iran coi như đã xong' nhưng sẽ không rút lực lượng

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/11 đã có chuyến ghé thăm bất ngờ tới phòng họp báo tại Nhà Trắng sau cuộc gặp với Thủ tướng Qatar trước đó trong ngày.

Phát biểu trước các phóng viên, Tổng thống Mỹ cho biết, cuộc chiến với Iran đã "gần như kết thúc" về mặt quân sự và ông không thấy có nhu cầu thực hiện thêm các cuộc không kích mới.

Tuy nhiên, ông cũng cho biết sẽ duy trì "nguyên trạng" – tức là tiếp tục cô lập Tehran về mặt kinh tế – thông qua các biện pháp như phong tỏa hải quân và một sáng kiến mới nhằm cắt đứt các tuyến đường thương mại trên bộ.

"Xét về mặt quân sự, vấn đề Iran coi như đã xong. Chúng tôi chỉ đang duy trì nguyên trạng, và chúng tôi thực hiện điều đó thực sự là theo yêu cầu từ các quốc gia láng giềng của họ", ông Trump nói, giải thích rằng ông vẫn đang tìm kiếm một giải pháp lâu dài để đảm bảo chương trình hạt nhân của Tehran bị vô hiệu hóa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Anadolu

Ông chủ Nhà Trắng cho biết ông đã quyết định không tiếp tục các cuộc tấn công vào Iran sau cuộc trao đổi với Thủ tướng Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, và sau khi công bố chiến dịch mới mang tên "Cổng Sắt" nhằm cắt đứt các kết nối đường bộ của Iran với các quốc gia khác.

"Qatar, Ả Rập Xê Út, UAE, Bahrain, Kuwait và các nước khác đều muốn duy trì nguyên trạng như hiện nay. Nói cách khác, đó là việc tiếp tục thực thi cuộc phong tỏa hải quân quy mô lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ, và có lẽ là lớn nhất trong lịch sử thế giới", cùng với chiến dịch "Cổng Sắt" kể trên, ông Trump cho biết trong một bài đăng trên Truth Social.

"Như vậy là cả đường bộ lẫn đường biển đều bị phong tỏa hoàn toàn. Tôi đã thống nhất – và tất cả các bên cũng đồng thuận – rằng Iran sẽ không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân; đây là vấn đề không thể thương lượng", Tổng thống Mỹ cho biết.

Ông khẳng định rằng ông sẽ không rút lực lượng quân sự Mỹ khỏi khu vực, đồng thời nhấn mạnh rằng quân đội Mỹ vẫn đang trong trạng thái "sẵn sàng chiến đấu cao độ" nếu có "bất kỳ thay đổi nào liên quan đến diễn biến tại Trung Đông".

Khi một nhà báo hỏi tại sao ông không tuyên bố chấm dứt xung đột, vị Tổng thống trả lời rằng đó là "vì chúng tôi có những đồng minh tuyệt vời ở đó, và chúng tôi phải đảm bảo rằng họ không bị tổn hại".

Về phần mình, Iran luôn khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ phục vụ mục đích hòa bình.

Iran đã đề xuất rút ngắn thời gian để khởi động lại các cuộc đàm phán so với đề xuất 7 ngày trước đó. Đề xuất cũ yêu cầu Washington phải đáp ứng một số điều kiện tiên quyết, bao gồm chấm dứt các hành động thù địch, dỡ bỏ lệnh phong tỏa và gỡ bỏ các biện pháp trừng phạt.

Tại cuộc họp báo hàng tuần vào ngày 9/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baghaei, đặt câu hỏi: "Liệu có gì vô lý khi Iran yêu cầu Mỹ phải dỡ bỏ các lệnh trừng phạt bất hợp pháp cùng lệnh phong tỏa hải quân trước khi đàm phán bắt đầu, đồng thời chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận?".

Minh Đức (Theo 1News, CGTN)