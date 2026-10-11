Ông Trump nói Ukraine nên có tổng thống mới

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (bên trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhau tại New York vào tháng 9-2026 (Ảnh AFP)

Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, ông Trump nói: “Tôi nghĩ đã đến lúc Ukraine có một tổng thống mới”. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng ông Zelensky đã có nhiều cơ hội đạt được thỏa thuận hòa bình nhưng không làm như vậy.

Ông Trump đồng thời đề nghị người dân Ukraine lựa chọn một nhà lãnh đạo có thể đạt được thỏa thuận nhằm kết thúc cuộc chiến kéo dài từ năm 2022.

Những phát biểu này được đưa ra chỉ một ngày sau khi Washington thông báo thỏa thuận với Matxcơva về việc nối lại nguồn cung diesel của Nga nhằm góp phần hạ nhiệt tình trạng thiếu hụt nhiên liệu trên thị trường thế giới.

Động thái này đã vấp phải sự phản đối từ phía Kiev.

Ông Trump cũng cáo buộc các cuộc tập kích của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu Nga làm gia tăng sức ép đối với nguồn cung diesel toàn cầu và ảnh hưởng tới nông dân Mỹ.

Tổng thống Mỹ cho biết ông từng đề nghị Kiev tránh tấn công các cơ sở lọc dầu của Nga vì tác động tới thị trường năng lượng quốc tế.

Tuy nhiên, giới chức Ukraine khẳng định các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng Nga là một phần trong chiến lược làm suy giảm năng lực quân sự và tài chính của Matxcơva.

Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha nhấn mạnh việc lựa chọn lãnh đạo là quyền của người dân Ukraine.

Theo luật hiện hành của Ukraine, bầu cử tổng thống không thể được tổ chức trong thời gian thiết quân luật, vốn được áp dụng kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn vào tháng 2-2022.

Theo SCMP