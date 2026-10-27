Ông Trump nói tu sửa Nhà Trắng có tác dụng thư giãn

Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà báo. Ảnh: Nhà Trắng

Hãng tin Anadolu dẫn lời ông Trump phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử cho đảng Cộng hòa ở thành phố Corinth, bang Mississippi, Mỹ ngày 26/10: “Tôi thực sự giỏi trong lĩnh vực bất động sản và sửa sang mọi thứ. Tôi sửa chữa rất tốt, rất đẹp và luôn xây dựng những công trình đẹp với chi phí thấp... Tôi có thể làm điều đó một cách tự nhiên. Đó là bản năng của tôi. Thực ra, việc này giúp tôi thư giãn”.

Cuối tuần qua, cựu Tổng thống Obama nhận xét những thay đổi mà ông Trump thực hiện tại Nhà Trắng khiến nơi này trông giống như “Saddam Hussein mở một nhà hàng Cheesecake Factory”.

Đáp lại, ông Trump cho hay: “Ông Obama nói: 'Đây không phải là nhà hàng Cheesecake Factory'. Các bạn có tin được không? Trong khi đó là một công ty rất thành công. Ông ấy không ưa những công ty thành công”.

Tổng thống Mỹ đương nhiệm cho biết Nhà Trắng đã ở trong “tình trạng tồi tệ” khi ông tiếp quản, với “lớp vữa bên ngoài đang bong tróc”. Theo ông Trump, các chi tiết trang trí xung quanh một số cửa sổ đã “rơi xuống hoặc bong ra một nửa”. “Chúng tôi tạo khuôn từ các chi tiết còn nguyên vẹn, sau đó làm lại phần còn lại và khiến mọi thứ trở nên đẹp đẽ”, lãnh đạo Nhà Trắng giải thích.

Đề cập đến phòng khiêu vũ đang được xây dựng tại Cánh Đông Nhà Trắng, ông Trump nói: “Lẽ ra tôi phải làm việc đó ngay từ đầu, nhưng khi ấy tôi bị những kẻ cực đoan điên rồ bao vây. Vì vậy, tôi không có thời gian”.

Ông Trump cũng nhấn mạnh Nhà Trắng là “biểu tượng của nước Mỹ” và cần được bảo trì đúng cách.