Ông Trump nổi nóng, liên tiếp mắng phóng viên CNN và ABC tại Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/10 liên tiếp tranh cãi với phóng viên CNN và ABC tại Nhà Trắng sau khi được hỏi về quyết định hoãn áp dụng phần lớn các biện pháp trừng phạt Nga.

Ông không trả lời trực tiếp các câu hỏi mà chuyển sang công kích cá nhân những người chất vấn mình.

Vụ việc đầu tiên xảy ra khi Kaitlan Collins, trưởng nhóm phóng viên CNN tại Nhà Trắng, hỏi về quyết định hoãn trừng phạt Nga theo đạo luật ông Trump ký duyệt hồi tháng trước.

Các biện pháp này được đặt theo tên Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, người ủng hộ mạnh mẽ Ukraine và chủ trương cứng rắn với Moskva.

Collins đặt câu hỏi về việc ông Trump trao đổi với Darline Graham, em gái của cố thượng nghị sĩ, liên quan đến quyết định dỡ bỏ trừng phạt.

Ông dự kiến đến bang Nam Carolina vận động cho bà Darline, người đang tìm cách giành chiếc ghế thượng nghị sĩ mà anh trai để lại sau khi đột ngột qua đời hồi tháng 7.

Thay vì trả lời trực tiếp, ông Trump cho rằng việc tiếp tục áp dụng trừng phạt có thể cản trở Nga phóng thích Stephen Hubbard, công dân Mỹ 74 tuổi, trong ngày 21/10.

Ông khẳng định các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột Nga - Ukraine đang tiến gần một thỏa thuận và việc áp đặt biện pháp trừng phạt vào thời điểm nhạy cảm có thể gây bất lợi.

Khi Collins tiếp tục chất vấn, ông Trump nổi cáu, gọi nữ phóng viên là người có chỉ số IQ thấp, đồng thời chỉ trích CNN là hãng tin giả.

Chưa đầy 2 phút sau, ông tiếp tục tranh cãi với Karen Travers, phóng viên ABC tại Nhà Trắng, khi cô hỏi liệu việc miễn trừng phạt để đổi lấy tự do cho Hubbard có đồng nghĩa với việc Mỹ nhượng bộ Nga hay không.

Ông Trump ngắt lời, hỏi cô có phải người ngu ngốc không. Sau khi Travers xác nhận mình làm việc cho ABC, ông tiếp tục công kích cả phóng viên lẫn nhà đài, nhưng không giải đáp câu hỏi.

Hubbard, giáo viên nghỉ hưu đến từ bang Michigan, bị lực lượng Nga bắt tại Ukraine năm 2022 với cáo buộc làm lính đánh thuê cho Ukraine. Ông bị tuyên án gần 7 năm tù vào tháng 10/2024, trước khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đồng ý trả tự do theo đề nghị của ông Trump ngày 21/10.

Vụ việc diễn ra một ngày sau khi ông Trump công kích Andrew Feinberg, phóng viên Nhà Trắng của báo Independent của Anh.

Ông Feinberg chất vấn chương trình khuyến khích tố giác gian lận mới, theo đó người cung cấp thông tin có thể nhận 1% số tiền chính phủ thu hồi nếu vụ việc dẫn đến truy tố hình sự. Phóng viên cũng nhắc rằng luật hiện hành cho phép người tố giác nhận 10-25% số tiền thu hồi.

Ông Trump đáp rằng chương trình mới có thể mang lại nhiều tiền, sau đó nhiều lần yêu cầu Feinberg im lặng và đặt câu hỏi về tình trạng tinh thần của phóng viên.

Nhà Trắng bác bỏ những nghi vấn cho rằng việc ông Trump dễ nổi nóng là dấu hiệu suy giảm năng lực nhận thức.

Người phát ngôn Davis Ingle khẳng định Tổng thống có năng lượng dồi dào, làm việc không ngừng nghỉ và có sức khỏe rất tốt. Ông Ingle đồng thời chỉ trích truyền thông vì cho rằng một số hãng tin từng che giấu tình trạng sức khỏe thể chất và tinh thần của cựu Tổng thống Joe Biden.