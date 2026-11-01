Ông Trump nói Mỹ còn một vài mục tiêu cần 'xử lý' ở Iran

Theo Times of Israel, nguồn tin của tờ Wall Street Journal (WSJ) đã tiết lộ về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu điện đàm trong ngày 31/10, nhằm thảo luận về khả năng nối lại các cuộc tấn công nhắm vào Iran.

Sau cuộc điện đàm, Tổng thống Trump tuyên bố với các phóng viên tại dinh thự riêng ở Florida rằng Mỹ đã triệt tiêu phần lớn năng lực quân sự và hạt nhân của Iran, song vẫn phải giải quyết thêm một vài mục tiêu nữa.

"Chúng tôi đã phá nát các cơ sở hạt nhân của Iran. Tuy vậy, chúng tôi vẫn phải xử lý một hoặc hai địa điểm khác, nhưng việc đó chỉ mất 10 phút. Mọi người nên tập trung vào Núi Pickaxe, đó là một nơi nhất định phải xử lý", ông Trump cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Trong tuyên bố của mình, Tổng thống Trump xác nhận quá trình đàm phán với Iran vẫn đang diễn ra thuận lợi và Mỹ không cần vội vàng sử dụng biện pháp quân sự.

"Các cuộc đàm phán vẫn đang tiến triển tốt, nhưng giới chức Iran không đáng tin cậy cho lắm. Điều quan trọng là họ muốn đạt được một thỏa thuận, hãy chờ xem liệu chúng ta có đạt được nó hay không", ông Trump nói.

Ở chiều ngược lại, Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei ngày 31/10 cảnh báo Mỹ và Israel rằng mọi hình thức đe dọa đều phải đối mặt với các biện pháp đáp trả "tức thì, mạnh mẽ và không bị giới hạn về mặt địa lý".

Trong khi đó, Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Iran Ali Abdollahi tuyên bố quân đội nước này sẽ không chờ đối phương tấn công trước nếu xác nhận được dấu hiệu về hành động thù địch.

"Chúng tôi đang cập nhật danh sách mục tiêu, bao gồm các tài sản hữu hình và vô hình của Mỹ và Israel trong khu vực. Iran sẽ tự quyết định thời điểm và phương thức đáp trả", ông Abdollahi cảnh báo.