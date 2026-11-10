Ông Trump nói không thay đổi chính sách trục xuất người nhập cư trái phép

Phần lớn những người vượt biên trái phép vào Mỹ đều có ý định tự nộp mình cho cơ quan chức năng và xin tị nạn. Ảnh: Bloomberg

Hãng tin Anadolu và báo Guardian dẫn lời ông Trump phát biểu trước các phóng viên tại Nhà Trắng hôm 9/11: "Chúng tôi có chính sách trục xuất rất cứng rắn. Không có chuyện ân xá, không, không có bất cứ điều gì như vậy. Chúng tôi vẫn duy trì chính sách này nhưng tập trung vào những đối tượng tồi tệ nhất”.

Tổng thống Mỹ đưa ra tuyên bố trên khi được hỏi về việc gần đây ông thừa nhận những nỗ lực trục xuất người nhập cư trái phép của chính quyền có thể đã đi quá xa cũng như việc ông quyết định bổ nhiệm Stephen Miller, một trong những kiến trúc sư chủ chốt của chiến dịch siết chặt nhập cư, làm Chánh văn phòng Nhà Trắng.

Ông Trump cho biết các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục ưu tiên trục xuất những người nhập cư bị kết án về các tội nghiêm trọng, đặc biệt là tội giết người và buôn bán ma túy. “Chúng tôi đã trục xuất phần lớn những đối tượng này. Chúng tôi muốn xử lý những kẻ tồi tệ nhất, sau đó sẽ xem xét điều gì xảy ra”, lãnh đạo Nhà Trắng nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ông Trump cũng thừa nhận một số người nhập cư vào Mỹ trái phép đã tạo dựng được chỗ đứng về mặt kinh tế. “Nhiều người trong số họ hiện có công việc tốt. Họ làm việc hiệu quả. Một số người thậm chí còn đang nộp thuế và chúng tôi đang xem xét điều gì sẽ xảy ra tiếp theo”, ông Trump nói.

Người đứng đầu Mỹ một lần nữa khẳng định chính quyền không xem xét phương án ân xá, nhưng đang tham vấn nhiều nhóm khác nhau về cách thức triển khai chính sách trong thời gian tới.

“Chính sách của tôi không thay đổi”, ông Trump cho hay. Ông Trump cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi liệu mình có chỉ thị cho ông Miller điều chỉnh cách trục xuất của chính quyền không.