Ông Trump nói không biết ai ra lệnh hạn chế Starlink tại Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/10 cho biết ông không rõ ai đã ra lệnh hạn chế dịch vụ Starlink tại Ukraine, đồng thời khẳng định bản thân không đưa ra chỉ đạo này.

“Tôi không biết có ai ra lệnh đó hay không, nhưng chắc chắn không phải tôi. Tôi cũng không nghĩ ông ấy làm vậy”, ông Trump nói khi được hỏi liệu tỷ phú Elon Musk có chặn quyền truy cập Starlink của quân đội Ukraine hay không.

Starlink là mạng Internet vệ tinh do SpaceX, công ty hàng không vũ trụ của Elon Musk, vận hành.

SpaceX còn phát triển Starshield, hệ thống liên lạc bảo mật phục vụ các nhiệm vụ an ninh và quân sự của Mỹ trên nền tảng công nghệ Starlink.

Ông Trump cho biết, đã kiểm tra tình hình trong sáng cùng ngày và được thông báo rằng dịch vụ vẫn hoạt động như trước.

Tuy nhiên, phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh giới chức Ukraine báo cáo một số thiết bị đầu cuối Starlink và Starshield bị ngừng hoạt động khi phương tiện di chuyển với tốc độ vượt quá 160 km/h kể từ đêm 13/10.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả tình trạng trên là nguy hiểm, cảnh báo các hạn chế có thể làm suy giảm khả năng đánh chặn máy bay không người lái (UAV) của đối phương.

Theo ông, việc mất kết nối trong những điều kiện nhất định khiến lực lượng Ukraine gặp khó khăn trong triển khai các hoạt động tác chiến.

Trước đó, Elon Musk khẳng định những giới hạn về tốc độ hoặc mức độ sử dụng Starshield thuộc thẩm quyền quyết định của quân đội và Tổng thống Mỹ.

Trong khi đó, 3 quan chức Mỹ giấu tên ngày 16/10 cho biết chỉ đạo hạn chế Starshield xuất phát từ bên trong Nhà Trắng.

Các quan chức không nêu danh tính người đưa ra quyết định hoặc cá nhân chịu trách nhiệm triển khai.

Ukraine phụ thuộc đáng kể vào Internet vệ tinh do cơ sở hạ tầng viễn thông bị hư hại trong cuộc xung đột với Nga.

Hồi tháng 3/2025, Musk từng cảnh báo rằng nếu SpaceX ngắt kết nối Starlink, toàn bộ tiền tuyến Ukraine có nguy cơ sụp đổ.

Diễn biến mới vì vậy tiếp tục đặt ra câu hỏi về mức độ phụ thuộc của Kiev vào hệ thống liên lạc do doanh nghiệp tư nhân Mỹ kiểm soát.