Ông Trump nói Jensen Huang là người tốt, nên tiếp tục lãnh đạo Nvidia

"Tôi chưa nói chuyện với ông ấy về việc này. Tôi chỉ biết ông ấy là người tốt, nhưng không ai biết chắc chuyện gì đang diễn ra", ông Donald Trump nói với phóng viên hôm 8/11, trước khi trở về Washington.

Khi được hỏi liệu ông Huang có nên tiếp tục giữ chức CEO Nvidia hay không, Tổng thống Mỹ đáp: "Tôi nghĩ là có. Chắc chắn rồi".

CEO Nvidia Jensen Huang thừa nhận có quan hệ ngoài luồng với một phụ nữ. Ảnh: Bloomberg

Sau loạt thông tin về mối quan hệ giữa ông Huang và một phụ nữ bị nghi làm gián điệp cho nước ngoài, CEO Nvidia, hôm 8/11, xác nhận từng có quan hệ ngoài luồng. Ông cũng cho biết hội đồng quản trị công ty đang mở cuộc điều tra nhằm xác định liệu bản thân có phải mục tiêu của một cơ quan tình báo nước ngoài hay không.

Cuộc điều tra được tiến hành sau khi xuất hiện thông tin cho rằng ông Huang từng bị Alice Huang, cựu lãnh đạo công ty Megaspeed International, tiếp cận. Giới chức Mỹ nghi ngờ người phụ nữ này được một cơ quan tình báo tuyển dụng.

Trước đó, CEO Nvidia mô tả mối quan hệ với Alice Huang là quan hệ công việc bình thường. Người phụ nữ hiện không còn làm việc tại Megaspeed.

Khi được hỏi liệu có đưa Jensen Huang tham gia chuyến công du châu Á vào cuối tháng này hay không, ông Trump nói chưa quyết định nhưng sẵn sàng mời CEO Nvidia đi cùng.

"Tôi chưa nghe nói ông ấy làm điều gì sai trái", Tổng thống Mỹ cho biết.

Ngày 7/11, theo New York Times, các quan chức tình báo Mỹ từng thông báo với chính quyền Tổng thống Trump rằng một phụ nữ trở nên thân thiết với Jensen Huang đang làm việc cho cơ quan tình báo. Người này được cho là đã được tuyển dụng để thu thập thông tin về CEO Nvidia.

Đến ngày 8/11, New York Times tiếp tục đưa tin Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã giám sát việc soạn thảo một bản ghi nhớ mật liên quan đến những quan ngại của Washington về vụ việc.

(Theo Bloomberg)