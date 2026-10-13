Ông Trump nói Iran 'không biết cách đạt thỏa thuận'

"Họ muốn đạt được thỏa thuận, nhưng họ không biết làm thế nào. Họ không biết làm thế nào cả", Tổng thống Trump phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử ở Youngstown, bang Ohio, Mỹ hôm 12/10.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Ông Trump tái khẳng định Mỹ không thể để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. "Hiện tại, họ không có hải quân, không có không quân, không có hệ thống phòng không, họ đang gánh chịu mức lạm phát tồi tệ nhất thế giới và họ không có tiền”, lãnh đạo Nhà Trắng nói thêm.

Theo hãng tin Al Jazeera, ông Trump cũng dự báo giá dầu sẽ giảm mạnh, “lao dốc không phanh."

Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh ông Trump đang vận động tranh cử cho đảng Cộng hòa trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ vào ngày 3/11 tới.

Cùng ngày, nhà lãnh đạo Mỹ cũng bác bỏ các cáo buộc rằng Trung Quốc và Nga đang hỗ trợ đáng kể cho Iran, đồng thời tin nếu có bất kỳ sự hỗ trợ nào, đó cũng chỉ ở mức tối thiểu.

Viết trên mạng xã hội Truth Social hôm 12/10, Tổng thống Trump đã phản bác những người chỉ trích, khẳng định ông không tin Moscow hay Bắc Kinh đang hỗ trợ Tehran vì cả Nga và Trung Quốc đều có "quá nhiều thứ để mất". Ông Trump lưu ý Washington "sẽ biết ngay và biết rất nhanh" nếu có bất kỳ sự hỗ trợ nào được thực hiện.

Cả Nga, Trung Quốc và Iran đều chưa lên tiếng bình luận về các phát biểu trên của người đứng đầu Mỹ.