Ông Trump nói Houthi 'đồng ý không tấn công Mỹ'

Phóng viên Trey Yingst của Fox News, người thường xuyên trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump, hôm nay dẫn lời ông Trump cho biết Washington "duy trì liên lạc thường xuyên với lực lượng Houthi tại Yemen và họ đã đồng ý không tấn công Mỹ".

Đây không phải lần đầu ông Trump đưa ra tuyên bố này. Trong chuyến thăm Ireland ngày 12/9, ông cho biết Houthi đã liên lạc và "tỏ ý không muốn giao chiến". Tổng thống Mỹ khi đó cũng nói Washington "không muốn truy đuổi" lực lượng này vào thời điểm hiện tại.

Ông Yingst nhận định Iran và các lực lượng đồng minh đang "đùa với lửa" khi mở rộng xung đột sang mặt trận Yemen - Arab Saudi. Các nguồn thạo tin được ông dẫn lại cho biết Mỹ và Israel vẫn duy trì trạng thái cảnh giác cao.

"Lực lượng Mỹ đã sẵn sàng vũ khí, trong đó có tiêm kích F-18 và tiêm kích F-35. Tổng thống Trump sẽ quyết định cách phản ứng".

"...Iran sẽ phải trả giá nếu tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ", ông Yingst dẫn lời một số quan chức quân đội Mỹ tại Trung Đông. Nhà Trắng và Houthi chưa bình luận về thông tin này.

Fox News cho rằng khả năng Mỹ và Iran trở lại bàn đàm phán vẫn tồn tại, nhưng Washington đang đối mặt với tình trạng "nhiễu tín hiệu" từ Tehran.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Ngoại trưởng Abbas Araghchi nhiều lần đề cập giải pháp ngoại giao.

Trong khi đó, giới chức Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vẫn có ảnh hưởng lớn và duy trì các phương án tập kích lực lượng Mỹ nhằm thể hiện sức mạnh.

Houthi đang mở rộng khu vực kiểm soát tại Yemen, đe dọa eo biển chiến lược Bab el-Mandeb và tiến hành các cuộc tập kích nhằm vào Arab Saudi. Ngày 19/9, lực lượng này phóng tên lửa vào thủ đô Riyadh.

Tướng Yahya Saree, phát ngôn viên Houthi, cho biết lực lượng này sử dụng "lượng lớn tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình" cùng máy bay không người lái để tập kích Riyadh và các cơ sở của tập đoàn dầu khí Saudi Aramco tại thành phố Yanbu.

Đây là lần đầu Houthi nhằm vào Riyadh kể từ khi giao tranh giữa Arab Saudi và lực lượng này tái bùng phát hồi tháng 7.

Houthi cũng tuyên bố phong tỏa hàng hải đối với Arab Saudi và nhắm mục tiêu vào các tàu nước này trên biển Đỏ.

Liên Hợp Quốc ngày 18/9 cho biết giao tranh tại Yemen khiến hơn 112.000 người phải di dời, trong đó gần 3.000 người vượt biển sang Djibouti.