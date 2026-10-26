Ông Trump nổi giận vì trượt Nobel Hòa bình, tuyên bố gây chú ý về người nhập cư

Theo Reuters ngày 26/10, ông Donald Trump đưa ra phát biểu trên tại một cuộc vận động chính trị ở Port Huron, bang Michigan, hôm 25/10, trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ đang đến gần.

Tại sự kiện, ông Trump nhắc đến vấn đề nhập cư và cho rằng Mỹ có thể chào đón người đến từ một số quốc gia, nhưng không muốn tiếp nhận người nhập cư từ Na Uy vì ông không giành được giải Nobel Hòa bình.

Tổng thống Mỹ cũng sử dụng những lời lẽ gay gắt để chỉ trích quốc gia Bắc Âu này. Theo Reuters, ông Trump cho rằng Na Uy đã trở thành một đất nước tồi tệ. Trước đó, ông từng dùng cách diễn đạt tương tự khi đề cập đến một số quốc gia khác.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhảy múa tại một cuộc vận động nhằm ủng hộ ứng viên Thượng viện Mỹ của đảng Cộng hòa, cựu Hạ nghị sĩ Mike Rogers, trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Sự kiện diễn ra tại một khu phức hợp giải trí ở Port Huron, bang Michigan, Mỹ, ngày 25/10/2026. Ảnh: Reuters/Jonathan Ernst.

Phát biểu của ông Trump được đưa ra sau khi ông nhiều lần bày tỏ sự thất vọng vì không được trao giải Nobel Hòa bình. Đầu tháng 10, ông từng gọi việc không nhận được giải thưởng này là một vết nhơ đối với Na Uy.

Tuy nhiên, giải Nobel Hòa bình không phải do chính phủ Na Uy quyết định trao. Người lựa chọn chủ nhân giải thưởng là Ủy ban Nobel Na Uy, một tổ chức hoạt động độc lập. Ngoại trưởng Na Uy Espen Barth Eide cũng nhấn mạnh điều này khi phản hồi về phát ngôn của ông Trump.

Theo Reuters, chưa có dấu hiệu cho thấy chính quyền Mỹ đã ban hành chính sách mới nhằm ngăn người Na Uy nhập cư vào nước này. Vì vậy, tuyên bố của ông Trump tại cuộc vận động cần được hiểu là phát ngôn chính trị, không phải thông báo về một lệnh cấm nhập cư chính thức.

Na Uy hiện thuộc nhóm quốc gia có thu nhập bình quân đầu người cao trên thế giới. Quỹ tài sản quốc gia của nước này cũng ghi nhận kết quả đầu tư tích cực trong nửa đầu năm 2026.

Những phát biểu mới nhất của ông Trump tiếp tục thu hút sự chú ý bởi ông liên hệ vấn đề nhập cư với việc không được trao giải Nobel Hòa bình, đồng thời hướng lời chỉ trích vào một quốc gia không trực tiếp quyết định người chiến thắng giải thưởng.