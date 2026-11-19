Trong cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/11/2026, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ đang duy trì “ổn định và được cải thiện”, mang lại những lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đồng thời góp phần ổn định cho thế giới. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề cập đến cuộc chiến Nga - Ukraine trong cuộc hội đàm song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Thâm Quyến, Trung Quốc, ngay trước cuộc gặp thượng đỉnh ba bên giữa lãnh đạo Mỹ, Nga và Trung Quốc.

Ông Trump nói với ông Tập Cận Bình rằng: “Chúng tôi đang hướng tới việc cả hai (Mỹ và Trung Quốc) cùng góp sức giải quyết cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Tôi muốn thấy cuộc chiến này kết thúc và tôi nghĩ mình hoàn toàn có thể thay mặt cả hai chúng ta nói lên mong muốn đó”.

Phát biểu của Tổng thống Mỹ được đưa ra trước cuộc gặp ba bên mang tính lịch sử với Tổng thống Nga Vladimir Putin, sự kiện được Bắc Kinh mô tả là nhằm thúc đẩy “hòa bình thế giới”.

Theo Euronews ngày 19/11, cuộc hội đàm giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình là cuộc gặp quan trọng thứ ba giữa hai nhà lãnh đạo trong năm nay.

Ngoài vấn đề Ukraine, Tổng thống Mỹ ca ngợi tình hữu nghị giữa hai nhà lãnh đạo và lợi ích chung của hai nước trong việc bảo đảm hoạt động vận chuyển dầu mỏ qua eo biển Hormuz, nơi đã trở thành một trong những địa điểm trọng yếu xảy ra các cuộc tấn công trong cuộc chiến tại Iran. Ông Trump cũng cho biết sẽ thúc giục ông Tập Cận Bình mua thêm nông sản của Mỹ.