Ông Trump nói gì về bê bối ngoại tình chấn động của CEO Nvidia Jensen Huang?

Lên tiếng trước truyền thông ngày 8/11, Tổng thống Donald Trump dành nhiều lời khen ngợi cho người đứng đầu hãng chip Nvidia, mô tả ông Jensen Huang là một nhân vật tốt và đã cống hiến những điều tuyệt vời cho nước Mỹ.

Nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ quan điểm rằng vị tỉ phú này vẫn nên tiếp tục đảm nhiệm cương vị giám đốc điều hành tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới.

Dù vậy, người đứng đầu Nhà Trắng xác nhận bản thân vẫn chưa trực tiếp trao đổi với ông Huang xoay quanh các cáo buộc liên quan đến mối quan hệ tình cảm với một nữ doanh nhân Trung Quốc.

Trao đổi cùng các phóng viên, ông Trump chia sẻ bản thân chỉ biết vị CEO là một người tử tế, đồng thời hy vọng mọi diễn biến sẽ ổn thỏa dù chưa ai rõ thực hư câu chuyện. Ông cũng gợi mở rằng công chúng cần lắng nghe tiếng nói từ chính ông Huang vì có thể vị doanh nhân này có lý do riêng để giải thích.

Khi được báo giới đặt câu hỏi về khả năng mời thuyền trưởng của Nvidia đồng hành trong lịch trình công du châu Á thời gian tới, Tổng thống Mỹ khẳng định chắc chắn sẽ đưa vị tỉ phú này đi cùng dù lịch trình cụ thể vẫn chưa được chốt.

Bê bối của Jensen Huang trở nên phức tạp hơn sau cuộc điều tra của báo New York Times hồi cuối tháng 10. Theo các nguồn tin am hiểu vấn đề được tờ báo dẫn lại, giới tình báo Mỹ nghi ngờ Alice Huang, một nữ doanh nhân Trung Quốc từng giữ vị trí cấp cao tại Megaspeed, có hoạt động thu thập và chuyển thông tin cho Bắc Kinh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và CEO Nvidia Jensen Huang.

Alice Huang, còn được biết đến với tên Huang Le, được cho là có mối quan hệ thân thiết với Jensen Huang. Hai người cùng họ nhưng không có quan hệ huyết thống.

Theo New York Times, Alice Huang từng là phóng viên truyền hình tại Trung Quốc trước khi trở thành lãnh đạo cấp cao của Megaspeed, doanh nghiệp có trụ sở tại Singapore, hoạt động trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu và mua chip AI của Nvidia.

Cơ quan chức năng Mỹ nghi ngờ Megaspeed tìm cách giúp các doanh nghiệp Trung Quốc tiếp cận những dòng chip AI tiên tiến bị Washington hạn chế xuất khẩu. Công ty này được cho là mua chip Nvidia để xây dựng các trung tâm dữ liệu tại Đông Nam Á, sau đó cho những doanh nghiệp Trung Quốc, trong đó có Alibaba, thuê năng lực tính toán.

New York Times dẫn dữ liệu thương mại cho biết công ty liên kết của Megaspeed tại Malaysia đã mua ít nhất 4,8 tỷ USD thiết bị AI có chứa chip và công nghệ của Nvidia trong giai đoạn từ tháng 6/2024 đến tháng 2/2026.

Những nghi vấn trên khiến Nvidia phải tiến hành rà soát nội bộ. Ngày 8/11, hội đồng quản trị tập đoàn thông báo mở cuộc điều tra độc lập sau các thông tin cho rằng Jensen Huang có thể trở thành mục tiêu của một chiến dịch tình báo nước ngoài.

Nvidia khẳng định chưa có cơ sở để tin rằng an ninh quốc gia Mỹ hoặc bí mật của tập đoàn đã bị xâm phạm. Tuy nhiên, hội đồng quản trị sẽ xem xét toàn bộ thông tin hiện có. Jensen Huang ủng hộ cuộc điều tra và cam kết hợp tác đầy đủ.

Người phát ngôn Nvidia John Rizzo cho biết CEO sẽ tiếp tục điều hành công ty không bị gián đoạn. Jensen Huang hiện vẫn giữ chức vụ lãnh đạo tập đoàn trong thời gian cuộc điều tra diễn ra.

Trong khi đó, Chính phủ Trung Quốc bác bỏ những thông tin liên quan, cho rằng các cáo buộc là suy đoán vô căn cứ nhằm bôi nhọ nước này.

Vụ việc thu hút sự chú ý đặc biệt bởi Nvidia giữ vai trò quan trọng trong cuộc cạnh tranh công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Các dòng chip xử lý đồ họa của tập đoàn là nền tảng cho nhiều hệ thống trung tâm dữ liệu và mô hình trí tuệ nhân tạo, trong khi Washington đang áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu nhằm hạn chế Bắc Kinh tiếp cận công nghệ bán dẫn tiên tiến.