Ông Trump nói gì trong hơn 30 phút phát biểu tại Liên Hợp Quốc?

Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu bài phát biểu tối 22/9 giờ Việt Nam bằng việc liệt kê những thành tựu mà ông mô tả là nổi bật trong nhiệm kỳ thứ hai của mình.

“Chúng tôi tiếp quản một nước Mỹ đang trong thời kỳ đen tối từ chính quyền tiền nhiệm và đã biến nó thành thời kỳ hoàng kim của nước Mỹ,” ông Trump nói, đồng thời đề cao kết quả mà chính quyền của ông đạt được về kinh tế, nhập cư và tình hình tội phạm.

“Trong khi những người khác chỉ nói suông, tôi đã hành động. Trong khi những người khác nói về hòa bình, tôi đã kiến tạo hòa bình. Trong khi những người khác phớt lờ các mối đe dọa, tôi đã đối mặt với chúng.

Trong khi những người khác nói về lòng dũng cảm, Mỹ đã thể hiện điều đó. Trong khi những người khác hứa hẹn về sức mạnh, tôi đã sử dụng sức mạnh ấy để đưa nước Mỹ trở thành quốc gia hùng mạnh nhất thế giới,” Tổng thống Donald Trump tuyên bố.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 22/9. Ảnh chụp màn hình từ Youtube của Nhà Trắng

Về xung đột Trung Đông

Tổng thống Donald Trump cho biết ông phải đưa ra lựa chọn giữa việc theo đuổi xung đột hay hòa bình với Iran.

“Tôi phải đưa ra một quyết định lớn. Liệu chúng ta có đạt được một thỏa thuận với Iran, cho phép họ tái thiết và xây dựng một đất nước hùng mạnh hơn rất nhiều so với trước đây hay không", ông nói.

Tổng thống Trump cũng đe doạ có thể "tiêu diệt" Nhà nước Hồi giáo Iran một cách nhanh chóng. Nhưng sau đó ông Trump nói rằng mình có niềm tin Mỹ và Iran sẽ đạt được một thỏa thuận sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 11 tới.

“Tôi tin rằng chúng tôi sẽ đạt được một thỏa thuận ngay sau cuộc bầu cử, bởi việc Iran không làm như vậy là điều vô lý,” Tổng thống Donald Trump nói.

Người đứng đầu Nhà Trắng một lần nữa tuyên bố sẽ không bao giờ cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. “Họ từng là kẻ bắt nạt ở Trung Đông, nhưng giờ Iran không còn là kẻ bắt nạt nữa,” ông Trump nói.

“Tôi kêu gọi tất cả các quốc gia cùng chúng tôi thực thi việc cô lập hoàn toàn Iran về kinh tế cho đến khi họ chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại, từ bỏ tham vọng hạt nhân và ngừng hỗ trợ khủng bố,” nhà lãnh đạo Mỹ chia sẻ thêm.

Về xung đột Nga – Ukraine

Tổng thống Donald Trump cho biết chính quyền của ông đang phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Nga và Ukraine về cuộc xung đột kéo dài từ năm 2022.

“Chúng tôi sẽ giải quyết được vấn đề này. Điều đó sẽ xảy ra, và tôi nghĩ sẽ nhanh hơn mọi người tưởng,” ông Trump nói.

“Tuần trước, để vinh danh Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, tôi đã ký ban hành một đạo luật mạnh mẽ mới được Quốc hội thông qua, trao cho tôi những thẩm quyền rất lớn về thuế quan. Nếu cần thiết, tôi sẽ phải sử dụng những thẩm quyền đó. Đã đến lúc phải chấm dứt cảnh giết chóc,” Tổng thống Mỹ cho biết.

Đạo luật Lindsey Graham được đặt theo tên của cố Thượng Nghị sĩ Lindsey Graham, người qua đời vào tháng 7 vừa qua.

Theo nội dung đạo luật, Tổng thống Donald Trump được trao quyền quyết định có áp dụng mức thuế lên tới 100% hay không đối với các quốc gia mua nhiều dầu và khí đốt của Nga nhất, trong đó có Trung Quốc và Ấn Độ.

Đạo luật cũng bao gồm các biện pháp nhằm hạn chế hoạt động của “hạm đội bóng tối” (shadow fleet) của Nga. Đây là mạng lưới tàu thuyền bị phương Tây và Mỹ cáo buộc được Nga sử dụng để lách các lệnh trừng phạt đối với xuất khẩu dầu mỏ.

Bên cạnh đó, đạo luật còn áp đặt lệnh trừng phạt với các quan chức cấp cao Điện Kremlin, các ngân hàng và doanh nhân Nga.

Chỉ trích Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC)

Trong bài phát biểu, Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), mô tả đây là một thể chế “bất trị” và “mất kiểm soát”.

“Tôi kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên ICC chính thức rút khỏi thể chế bất trị này ngay lập tức,” ông nói.

ICC được thành lập năm 2002 theo Quy chế Rome nhằm truy tố các cá nhân bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh, tội diệt chủng và tội ác chống lại loài người trong trường hợp quốc gia liên quan không thể hoặc không muốn tự tiến hành xét xử.

Hiện có 125 quốc gia phê chuẩn Quy chế Rome. Mỹ không phải là quốc gia thành viên nên không chịu thẩm quyền tài phán của ICC. Tuy nhiên, theo quan điểm của ICC, công dân Mỹ vẫn có thể bị điều tra và có khả năng bị truy tố nếu hành vi bị cáo buộc xảy ra trên lãnh thổ của một quốc gia thành viên Quy chế Rome.

Trong thông cáo báo chí hôm 13/7, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ triển khai chiến dịch nhằm “giải tán” ICC, đồng thời kêu gọi các quốc gia khác cùng tham gia nỗ lực này.

Ngoại trưởng Rubio cáo buộc ICC đang “tiến hành một cuộc chiến chống lại Mỹ, không phải bằng đạn hay tên lửa, mà bằng các đạo luật, hiệp ước và sức mạnh của cái gọi là luật pháp quốc tế”.

Khuyến khích phát triển trí tuệ nhân tạo

Trong bài phát biểu, Tổng thống Trump cho biết ông khuyến khích sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), thay vì kìm hãm công nghệ này.

“Hiện chúng tôi đang dẫn trước Trung Quốc với khoảng cách rất lớn, cũng như dẫn trước tất cả các nước khác. Tôi sẽ không kìm hãm sự phát triển của một thứ sẽ còn lớn lao hơn cả cuộc Cách mạng Công nghiệp,” ông Trump nói.

Người đứng đầu Nhà Trắng cũng đề xuất thay thuật ngữ “AI” bằng “siêu trí tuệ” (Super Intelligence - SI) trong tất cả các văn bản của chính phủ Mỹ.

“Kể từ thời điểm này, tất cả các văn bản của Mỹ, và hy vọng là cả của thế giới, sẽ được thay đổi để sử dụng thuật ngữ chính xác hơn nhiều là ‘siêu’ thay vì ‘nhân tạo’. Đó sẽ là ‘siêu trí tuệ’. Tôi cho rằng bất kỳ ai chiến thắng trong cuộc đua AI, bất kỳ ai chiến thắng trong cuộc đua siêu trí tuệ, sẽ là người chiến thắng,” ông Trump phát biểu.