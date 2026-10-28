Ông Trump nói có thể kết thúc xung đột với Iran 'bất cứ khi nào mình muốn'

Phát biểu tại một buổi vận động tranh cử cho đảng Cộng hòa ở Lubbock, bang Texas, Mỹ hôm 27/10, ông Trump cho hay: "Trước đây có người hỏi tôi: 'Khi nào cuộc xung đột với Iran mới kết thúc?'. Tôi đáp: 'Bất cứ khi nào tôi muốn nó kết thúc'. Mọi chuyện có thể diễn ra rất nhanh chóng, nhưng chúng ta cần đảm bảo nó kết thúc một cách thỏa đáng”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc mít tinh vận động tranh cử cho đảng Cộng hòa trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2026. Ảnh: Oklahoma Voice

Theo hãng tin Al Jazeera, Tổng thống Mỹ đã nhắc lại yêu cầu cốt lõi của mình để tiến tới việc chấm dứt xung đột là Tehran phải từ bỏ tham vọng hạt nhân. "Phải có một cam kết rõ ràng và tuyệt đối: họ sẽ không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân”, ông Trump nhấn mạnh.

Lãnh đạo Nhà Trắng có phát biểu trên chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ quan trọng ở Mỹ năm 2026, thời điểm đảng Cộng hòa của ông và phe Dân chủ cạnh tranh giành quyền kiểm soát quốc hội.

Với các cuộc đua vào Hạ viện và Thượng viện Mỹ đầy gay cấn trên khắp cả nước cùng chương trình nghị sự lập pháp của đảng Cộng hòa đang được đặt lên bàn cân, ông Trump đã thể hiện rõ phong cách quyết đoán đặc trưng, gắn liền vấn đề an ninh quốc gia trực tiếp với quyền chỉ đạo cá nhân của ông.

Loạt sự kiện vận động tranh cử này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng quân sự tại Trung Đông đã leo thang mạnh mẽ từ đầu năm nay. Các quan chức trong chính quyền Trump liên tục khẳng định thái độ không khoan nhượng đối với khả năng Iran phát triển vũ khí hạt nhân, đồng thời viện dẫn các chiến dịch có mục tiêu cụ thể được triển khai trong vài tháng qua nhằm làm suy yếu các mạng lưới ủy nhiệm và năng lực răn đe của quốc gia Hồi giáo.

Giới quan sát nhận định cuộc xung đột với Iran dự kiến ​​sẽ là một trong những vấn đề chi phối các cuộc bỏ phiếu giữa kỳ ở Mỹ vào ngày 3/11, đồng thời có thể khiến đảng Cộng hòa mất quyền kiểm soát quốc hội.