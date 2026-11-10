Ông Trump nói bầu cử giữa kỳ 'gian lận', Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ bị luận tội

Theo đài NBC, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/11 đã cáo buộc cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ vừa qua có "gian lận", đồng thời đặt nghi vấn có bất thường trong quá trình kiểm phiếu.

"Có ai thực sự tin rằng cuộc bầu cử giữa kỳ là trung thực không? Tại sao các cuộc thăm dò lại có thể sai lệch đến vậy? Một số đợt 'đổ dồn' phiếu bầu sớm có quy mô lớn đến mức chắc chắn giành chiến thắng, bất kể có bao nhiêu người đi bỏ phiếu. Vấn đề nằm ở các máy móc, những thứ quan trọng hơn nhiều so với cử tri", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Khi được các phóng viên hỏi lại vấn đề này vào cuối ngày, Tổng thống Trump vẫn không thay đổi quan điểm của mình. "Tôi cho rằng những con số liên quan đến việc bỏ phiếu sớm thật tệ hại. Hãy nhìn vào tất cả số phiếu đó", nhà lãnh đạo Mỹ nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth. Ảnh: Bloomberg

Những phát biểu trên đánh dấu sự thay đổi đáng kể của Tổng thống Trump sau khi Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện. Ban đầu, ông Trump đã gửi lời chúc mừng đảng Dân chủ, kỳ vọng có thể hợp tác với quốc hội khóa mới. Nhưng trong vài ngày gần đây, nhà lãnh đạo Mỹ bắt đầu ám chỉ rằng cuộc bầu cử có gian lận.

Cùng ngày 9/11, các nghị sĩ quốc hội Mỹ đã bắt đầu quá trình luận tội với Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth. Theo đó, Hạ nghị sĩ Cộng hòa Thomas Massie đã đệ trình nghị quyết gồm tám điều khoản luận tội ông Hegseth, liên quan đến các chiến dịch quân sự tại Iran, Yemen và Venezuela.

Theo NBC, Hạ viện (hiện do Đảng Cộng hòa kiểm soát) có thể tiến hành bỏ phiếu luận tội sớm nhất vào ngày 11/11. Đáng chú ý, một số nghị sĩ thuộc chính đảng của Tổng thống Trump đã phát tín hiệu có thể cùng phe Dân chủ ủng hộ các cáo buộc này. Tuy vậy, Bộ trưởng Hegseth đã bác bỏ những lo ngại về khả năng bị luận tội, khẳng định sẽ sớm tổ chức họp báo để nói về vấn đề này.