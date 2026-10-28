Ông Trump nhấn mạnh một 'chiến lợi phẩm lớn' khi vận động cử tri Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một chiến dịch vận động tranh cử ở bang North Carolina. Ảnh: tư liệu Getty Images/TTXVN

Theo truyền thông Mỹ, phát biểu tại cuộc vận động cử tri ở thành phố Corpus Christi, bang Texas, ngày 27/10, Tổng thống Donald Trump đã hướng sự chú ý của những người tham dự tới một tàu chở dầu neo bên ngoài địa điểm tổ chức sự kiện. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, con tàu chở dầu thô từ Venezuela, liên quan đến thỏa thuận mà chính quyền của ông đạt được với ban lãnh đạo mới tại quốc gia Nam Mỹ này.

“Lượng dầu trên các con tàu bên ngoài đang được cung cấp cho Mỹ mà người nộp thuế Mỹ không phải trả chi phí”, ông Trump tuyên bố.

Ông mô tả lượng dầu này là kết quả của “chiến thắng lớn của chúng ta trong cuộc chiến gần đây với Venezuela”, đồng thời nhắc lại câu nói: “Chiến lợi phẩm thuộc về bên chiến thắng”. Ông cũng khẳng định Mỹ đang đưa về một lượng lớn dầu mỏ và đề cập khả năng Venezuela trở thành bang thứ 51 của Mỹ trong tương lai.

Dầu mỏ trong tính toán năng lượng của Mỹ

Venezuela sở hữu nguồn tài nguyên dầu mỏ lớn và từ lâu giữ vị trí đáng chú ý trong bức tranh năng lượng toàn cầu. Việc Washington thúc đẩy các thỏa thuận với ban lãnh đạo mới tại Caracas có thể mở ra thêm cơ hội tiếp cận nguồn cung, đồng thời tạo điều kiện để Mỹ điều chỉnh các dòng chảy dầu thô phục vụ lợi ích kinh tế và chiến lược.

Theo thông tin được đề cập trong sự kiện, tàu chở dầu Angerona được ông Trump nhắc tới có sức chứa ước tính khoảng 800.000 thùng dầu. Tổng thống Mỹ nói con tàu chở một triệu thùng, song con số này chưa thống nhất với ước tính về sức chứa được công bố trong các thông tin liên quan.

Trước cuộc vận động, ông Trump cho biết muốn chuyển lại lượng dầu này cho người dân Mỹ. Ông cũng nhiều lần khẳng định giá xăng sẽ giảm mạnh trong thời gian tới, qua đó gắn các tuyên bố về nguồn cung dầu với vấn đề chi phí năng lượng trong nước.

Dù vậy, tác động của nguồn dầu Venezuela đối với giá nhiên liệu tại Mỹ còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm quy mô và thời điểm đưa dầu ra thị trường, năng lực lọc dầu, chi phí vận chuyển và diễn biến cung cầu toàn cầu. Việc bổ sung nguồn cung có thể tạo thêm dư địa cho thị trường, nhưng không đồng nghĩa giá bán lẻ sẽ giảm ngay lập tức.

Theo số liệu của Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA) được tờ The Guardian dẫn ngày 27/10, giá xăng thông thường bình quân toàn quốc tại Mỹ ở mức 4,27 USD/gallon, tăng so với mức 3,05 USD/gallon cùng kỳ năm trước. Giá nhiên liệu tăng trong bối cảnh xung đột với Iran gây sức ép lên thị trường năng lượng, làm gia tăng sự chú ý đối với các biện pháp bảo đảm nguồn cung và kiểm soát chi phí.

Venezuela khẳng định vẫn giữ chủ quyền đối với dầu mỏ

Ở chiều ngược lại, Chính phủ Venezuela khẳng định các thỏa thuận hợp tác với Mỹ không đồng nghĩa Caracas từ bỏ quyền sở hữu tài nguyên dầu mỏ. Ngày 7/9, Bộ trưởng Dầu khí Venezuela Paula Henao tuyên bố quyền sở hữu và kiểm soát tài nguyên dầu mỏ dưới lòng đất vẫn thuộc về Venezuela, đồng thời mô tả thỏa thuận với Washington là một thỏa thuận thương mại nhằm thu hút đầu tư và công nghệ, thúc đẩy nguồn cung năng lượng ổn định.

Tuy nhiên, vấn đề không chỉ nằm ở quyền sở hữu tài nguyên, mà còn ở quyền kiểm soát hoạt động khai thác, tiêu thụ và nguồn thu từ dầu mỏ. Trong khi chính quyền Mỹ công khai nhấn mạnh vai trò của Washington đối với việc bán dầu và quản lý doanh thu, phía Venezuela khẳng định nước này vẫn có quyền quyết định đối với nguồn thu từ hoạt động xuất khẩu.

Thông điệp chính trị phía sau những thùng dầu

Theo truyền thông Mỹ, cách Tổng thống Trump mô tả dầu mỏ Venezuela cũng phản ánh quan điểm của ông về mối liên hệ giữa sức mạnh quân sự và lợi ích kinh tế. Cụm từ “chiến lợi phẩm thuộc về bên chiến thắng” từng được ông sử dụng khi bàn về Iraq, trong đó ông đề cập khả năng Mỹ giữ quyền kiểm soát các mỏ dầu sau chiến tranh.

Cụm từ này có nguồn gốc từ chính trị Mỹ thế kỷ XIX, gắn với quan niệm phân chia các vị trí trong bộ máy công quyền cho lực lượng giành chiến thắng chính trị. Trong phát biểu về Venezuela, ông Trump sử dụng cụm từ theo nghĩa rộng hơn, nhấn mạnh những lợi ích mà ông cho rằng Mỹ có thể thu được sau chiến dịch quân sự.

Đối với Washington, việc tiếp cận nguồn cung từ Venezuela có thể bổ sung một lựa chọn trong chiến lược năng lượng. Nhưng khả năng biến lợi thế nguồn cung thành mức giá thấp hơn cho người tiêu dùng Mỹ sẽ phụ thuộc vào hiệu quả thực thi các thỏa thuận và điều kiện thị trường trong thời gian tới.