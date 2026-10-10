Ông Trump: Nga đồng ý cung cấp hàng triệu tấn dầu diesel cho Mỹ và thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trên mạng xã hội Truth Social

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao, gây sức ép lên chi phí vận tải và sinh hoạt.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết Nga sẽ cung cấp ngay hơn 300.000 tấn dầu diesel, thêm 500.000 tấn trong tháng 11-2026 và 1 triệu tấn ngay sau đó.

Theo Tổng thống Mỹ, Nga có thể cung cấp thêm 3 triệu tấn trong thời gian ngắn, tùy thuộc vào tình trạng hoạt động của các nhà máy lọc dầu nước này. Nếu thực hiện đầy đủ các đợt giao hàng được đề cập, tổng lượng cung cấp sẽ vượt 4,8 triệu tấn.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak đã xác nhận thông tin này và cho biết Nga bắt đầu dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu dầu diesel sớm hơn kế hoạch, sẵn sàng cung cấp nhiên liệu này cho Mỹ ngay trong tháng 10.

Trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục các cuộc tiếp xúc trực tiếp, duy trì hợp tác giữa các văn phòng tổng thống, cơ quan tình báo và các cơ quan khác của hai nước.

Ngoài hợp tác năng lượng, hai bên cũng thảo luận về Ukraine và Iran. Moscow tuyên bố sẵn sàng giải quyết hai xung đột bằng con đường ngoại giao, song thời điểm nối lại đàm phán với Kiev chưa được xác định. Về tình hình Trung Đông, ông Putin nhấn mạnh việc tìm kiếm một thỏa thuận với Tehran là khả thi và cần thiết.